乜嘢叫做「白宮會員」？當然並非美國白宮啦，更非老友成日要來互相嘲笑的痔瘡膏。

真正其實是「白供會員」，香港分分鐘以十萬計，陣容非常之龐大。

香港會所千百個，包括人人可入的南華會及權貴集中地香港會。

行走江湖，尤其是商界中高層，人人都會有三五七個會籍，除顯示身份地位外，更方便交際應酬，與某些「特別人物」見面時，唔使下下去公眾場所咁「招搖」，特別是約乜都要避忌的高官晚飯。

高級會所私隱度極高，閒人不得進入，適合「秘密飯局」

香港的「會」，以千計，低至一般街坊聯誼的，普通專業行家打麻雀的，高至你要有超級關係又或排足十幾廿年才入到會的皆有。

後者當然是遊艇會、高爾夫球會、鄉村俱樂部、香港馬會、美國會，尤其是永遠有條龍，規矩多多的香港會。

以上幾間會，的確好難入，因一入到，就代表你的社會地位及身份象徵升呢。所以，操控會籍的「董事局」，會非常緊張誰人做會員，避免過分開放，以防自貶身價。

現實上，間間門戶都極之封閉，黑箱運作，只有同一圈子者才可進入決策層，然後互相推選，世世代代自己友「傳承」。

高級會所一般「世襲」，其他人例如大集團行政人員，也有加入的「特權」

不過，有一道門戶，若你在此闖入，就不用出身貴族或拉關係排大隊。邊類人有此特權或機會？

正是能考入各大集團（尤其早年的英資）做行政人員見習生(Management Trainee)者，通常上工一段日子，若有表現，就會被人事部召見，俾一疊非富則貴會所的入會表格你填，推介人正是集團大波士。

點解會咁筍？第一，要培養你的強烈虛榮心，有機會與社會頂級階層達官貴人同一會所出入，覺得已經擁有社會地位，自然珍惜份工，兼會對集團產生歸屬感，從而努力一步步向上爬；第二，集團需要你與所有權貴打交道，或在遊艇上傾生意，或在高爾夫球場Make大Deal ，故此，一定要營造有利客觀環境。

成為高級會所會員，代表身份與地位，滿足虛榮心，永遠有大量人打崩頭申請

我肥碌認識不少這類打工皇帝，真係周身卡，擁有的身份，天長地久，退休後仍是會員，咁難入會，當然唔退，於是，月月照交會費。幸而，所有會費完全唔貴，負擔不難。問題在，咁多會籍，點用？無情情成日去都悶啦，於是，就自嘲為「白供會員」了。

不少名牌會所，例如香港馬會，其實有很多「白宮會員」（白交會費）

說來，我肥碌也是其中一員。沒有太多會籍，只有馬會全費會籍一個。九二年入會時，真真興奮，正所謂「新廁所」效應，日日去游水，更慌死冇人知，頻頻請老友到馬會晚飯。

久而久之，當然一切回復平常。日日揸車山長水遠去游水？咪搞喇。晚飯？似乎外邊不少食肆出品有得揮喎。入場？更非小弟杯茶，因次次入場，皆比生張熟李騷擾，未能集中刨馬。結果？哈哈，咪成為馬會「白宮會員」囉。