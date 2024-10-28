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28/10/2024

發展旅遊需全盤策略

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    葉劉淑儀

    葉劉淑儀(Regina Ip)，本屆政府行政會議召集人、立法會直選議員，新民黨主席。1975年加入香港政府，其後晉升至保安局局長，於2003年離職。她從美國進修回港後，在2006年7月成立「匯賢智庫」、2011年創立「新民黨」，並擔任黨主席；並於2015年成立「海上絲綢協會」，擔任聯席主席，致力為香港社會服務。

    葉劉的地球儀

　　行政長官李家超在10月16日宣讀的新一份《施政報告》中，第六章（促進文化體育旅遊融合發展，推動多元經濟）當中有整整三大段詳述如何（增強文化自信，打造香港旅遊新面貌），提及生態旅遊、盛事旅遊、熊貓旅遊、賽馬旅遊、郵輪旅遊，以至智慧旅遊，又要推廣沙頭角文化生態旅遊路線、加快建設南大嶼生態康樂走廊和發展前南丫石礦場等等；此外又要鞏固傳統旅遊吸引力，制訂十八區美食指南，舉辦美食盛事；以做到「香港無處不旅遊」。

 

（shutterstock）

 

　　《施政報告》提出的旅遊項目繁多，稱得上目不暇給，反映行政長官李家超非常願意聆聽，廣納社會各界包括立法會議員、區議員和不同組織的建議；例如發展前南丫石礦場便是我和新民黨一直推動的項目。不過，要成功落實上述各個項目，有效振興旅遊業，帶動經濟效益，並非把各項建議「數白欖式」收納在《香港旅遊業發展藍圖2.0》便可，文化及體育旅遊局任重道遠，看來還有大量工作要做。

 

盤點旅遊資源

 

　　我認為發展旅遊需要全盤策略，一環扣一環。首先是要盤點香港有甚麼旅遊資源，包括傳統的景點、歷史名勝、主題公園、博物館、海島、生態勝地，到近期大熱的熊貓、剛出土的恐龍化石等，以至《施政報告》未有提及的紅色旅遊景點，也需羅列。

 

為旅遊資源下定義

 

　　第二步是要為旅遊資源下定義，界定哪些旅遊資源能吸引哪些遊客。舉例說，我認為熊貓對東南亞或海外旅客吸引力較大，但是熊貓對內地旅客而言並不罕見，他們未必熱衷為熊貓來港，反而港人特別是小朋友會對一對在香港出生的熊貓有共生情懷。

 

　　內地旅客期望來香港體驗內地沒有的東西，他們喜歡迪士尼樂園，認為「港迪」貼近美國迪士尼的風味。小紅書上常常有「港迪」帖子，「港迪」能逆市加價，成人票價近千元，可見其受歡迎程度。

 

　　此外，西九文化區香港故宮文化博物館和M+博物館各類藝術文化、古物展覽會比較吸引中產和高端旅客；相對地，分散各區的網紅打卡點則較吸引喜歡四處遊走的年輕人。

 

（shutterstock）

 

針對性優化配置

 

　　明確了不同旅遊資源的屬性後，第三步便要針對性地優化配置，開拓市場；特別是要認清，若低端市場難以和內地比拼，我們便要鞏固高端市場，提供優質服務和消費體驗，提升競爭力。《施政報告》提到要「開拓中東和東盟旅客客源」，那麼便需要增加高端清真食肆以及禮拜設施，我認為方向正確。

 

　　近期全城熱切期待啟德體育園開幕和COLDPLAY演唱會帶來的盛事效應，又有點憂慮屆時能否順利疏導五萬人潮，及早部署及演練交通安排便成關鍵。我一直推動在港舉辦「一帶一路運動會」，若能成事，務必有不同國家的運動員、團隊及旅客來港，做好啟德體育園的配套便是為體育旅遊做好準備。

 

策略性宣傳營銷

 

　　第四步也是關鍵一步，有別於千篇一律的廣泛營銷，特區政府需要基於以上三步曲的分析，思考如何策略性地宣傳營銷，準確地把香港不同切面的旅遊特性，針對性地推廣予特定旅客群，開拓市場。當然也要根據不同目標旅客群的特性喜好而採取不同的宣傳方式，傳統廣告抑或社交平台、明星代言抑或素人帖文，各有功能，要運用得宜才能發揮神效。

 

（shutterstock）

 

分層出擊提升旅遊競爭力

 

　　的而且確，香港正經歷通縮期。很多食肆不惜推出「傷本」優惠，酒店自助餐大擘價，不乏「買一送一」、「買二送四」，最近更有粥店推出「十蚊任食放題」，大家都忙於自救，反映特區政府有必要加快步伐，提振經濟。

 

　　最後，我認為特區政府必須認清，香港旅遊業復甦緩慢的一大原因在於消費物價高昂，與臨近地區相比缺乏競爭力。物價高低主要取決於商品的國際價格，而國際價格又等於本地價格乘聯繫匯率；若聯繫匯率不變，本地價格一定要變，出現通縮便無可避免。理論上，若價格下跌，旅遊會復甦；特別是美國減息，港元轉弱；若迎來真正的減息周期，港元會稍為逆轉，國際旅遊會慢慢恢復。

 

　　此時此刻，特區政府必須好好把握自己的優勢，規劃全盤策略，分層出擊，提升旅遊競爭力。若只是將坊間意見照單全收，《香港旅遊業發展藍圖2.0》將事倍功半。

 

 

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