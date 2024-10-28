尖沙咀美食｜無敵海景 優雅中菜｜CP值高！3道菜午餐只需$268

尖沙咀海港城最近開了一家新的海景中菜廳，無論店內的裝修還是食物的擺盤，都用上西餐的風格。餐廳主打「中菜西造」，女行政總廚特別從中國各地搜羅時令食材，再融合西方烹飪的方法，設計出多款極具創意的菜式。別以為在景觀優美的地方品嘗精致的美食，就必須付上天價，3道菜午餐只需$268，6道菜晚餐亦只是$688，CP值頗高。

餐廳採用全落地玻璃的設計，所有座位都可以望到海景，日間採光度高，感覺悠閒舒適，夜晚則可以欣賞到浪漫的西九夜景。（圖片來源：沐瀾）

餐前小吃：汕頭獅頭鵝肝新彊李子吐司

先介紹用時令食材去製作的6道菜的晚餐。現在是秋天，所以總廚設計了「汕頭獅頭鵝肝新彊李子吐司」及「鹹蛋黃蝦滑吐司」作為餐前小吃。前者採用汕頭本地鵝肝與新疆梨子醬層層堆疊，酸甜鹹三味交織，清新提神；後者以新鮮的蝦肉製成蝦滑，再搭配鹹鮮的雲南野生飛魚子，並以特製蛋黃醬點綴，口感滑順醇厚，賣相精致，很適合打卡。

餐前小吃「汕頭獅頭鵝肝新彊李子吐司」及「鹹蛋黃蝦滑吐司」。（圖片來源：沐瀾）

前菜：帶子刺身配雲南魚子醬

前菜共有3款可以選擇，包括「大連雪龍3A和牛燒椒韃靼」、「紫蘇五指毛桃鴨肉沙律配鴨肉春卷」及「帶子刺身配雲南魚子醬」。推介揀帶子，用紹興陳年花雕酒熬製生醃醬汁作為啫喱的狀態呈現，更能突顯刺身级帶子的鮮甜味，再配上雲南十年魚子醬、茴香與法式酸奶油，非常美味。

前菜「帶子刺身配雲南魚子醬」。（圖片來源：沐瀾）

湯：中山乳鴿新會陳皮湯

季節餐湯是「中山乳鴿新會陳皮湯」，採用了中山特產的乳鴿，加入潮汕青橄欖、無花果乾和新會陳皮等，又香又甜，既帶有鴿肉的鮮美，又融入了橄欖、陳皮的獨特韻味，味道層次豐富。

「中山乳鴿新會陳皮湯」。（圖片來源：沐瀾）

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