香港仔艇仔粉11月搬固定泊位！$40足料燒味粉配大地魚乾湯底 加幾錢可以登艇仔食？新增賣呢兩款食物！即睇營業時間＋地址

要數香港仔美食名物，香港仔流記艇仔粉一定榜上有名！好消息，流記艇仔粉11月正式由以艇仔舊船轉到設備更齊全的新船，繼續售賣艇仔粉，想食就更方便，唔使碰運氣！即睇流記艇仔粉有咩唔同、新增賣咩食物，以及最新營業時間及地址！

香港仔流記艇仔粉始於1984年，主理人流叔賣足40 年，香港仔街坊早已好熟悉。只要一個電話，他即駕艇仔到碼頭附近，遞送上超有風味的艇仔粉！早前，香港仔流記艇仔粉流叔兒子阿華，於香港仔吹水區群組出post表示，流記艇仔粉11月正式由以往舊有海事處水上小販牌照，轉到食環署的食物製造廠牌照，而船隻亦由舊船轉到設備更齊全的新船，繼續售賣艇仔粉。

（圖片來源︰流記艇仔粉fb）

（圖片來源︰流記艇仔粉fb）

之前大家都係以外賣的形式購買艇仔粉，自選叉燒、魚蛋、燒鴨、雞及時菜等不同配料，睇住流叔一腳踢斬料，熬煮大地魚乾的湯底，炮製好有香港特色的艇仔粉。連人氣急升黑白大廚評審之一白種元之前來香港品嘗時，都大讚好食！

（圖片來源︰白種元 youtube截圖）

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