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31/10/2024

玄學面相︱足智多謀三大相學特徵！額頭寬廣聰明醒目，更有一大優點！眼神內歛反而係好事？有冇執行力睇呢個位置

#職場 #相學 #辦公室貼士 #玄學面相 #打工仔
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　現代職場詭譎多變、古時官場更是風高浪急。要過關，大多時侯，都要靠洞悉危機、機智佈局（即現代管理學的anticipation, crisis management 預期，應變。）這在現代是向上流必備的軟實力，在古代甚至是保命的技倆。

 

　　明朝開國皇帝朱元璋為人心狠手辣，圍著他的重臣真有「伴君如伴虎」的膽顫心驚。

 

　　明初一位監察御史袁凱就是靠洞悉老闆性格和預先佈局，才撿回一命。

 

　　一次，朱元璋要袁凱將死刑囚犯名單交給太子朱標審閱，朱標覺得殺人太多，提議稍作刪減、著袁凱回皇上。袁心知不是好差事，請太子直接回父王，太子不肯，兩人推了一會，結果袁凱只好硬著頭皮去見皇帝，明太祖看了名單後，問袁凱認為是皇帝老子對，還是朱標太子對呢？

 

　　袁凱的答法很圓融，說皇上持法以正、太子宅心仁厚，本想兩個都不得罪，但朱元璋這人猜疑刻薄，認為袁凱這樣回答是狡猾不實，勃然大怒，把他關了起來，雖然他三日後獲釋，但深知「老頂」不會善罷，於是在上朝過金水橋時裝瘋，爬在地上不起來，遂以病免職回鄉。

 

　　朱元璋就是咬著他不放，命令一個木匠來錐他的身體，他忍痛裝作沒事，照瘋。朱元璋又來一招，派人宣旨，擢升他為松江府儒學教授，袁凱只是傻了眼地望著使者，還高唱一曲「月兒高」。朱元璋這還不信，再派人查看，見他爬在地上吃狗屎，覺得他真的瘋了，這才罷休。其實他一早安排了家人以麵攪砂糖，裝作豬犬糞便，得以逃過大劫。

 

　　現代職場保飯碗不需吃狗屎，最多吃貓麵。

 

　　在相學上，甚麼是預見危險，早作籌謀的好相呢？

 

一.　額頭寬廣

　　「天庭飽滿」是貴格，「天庭」就是額頭，若廣闊豐盈、沒有凹凸破紋，便是吉祥高貴的相。額頭寬廣也表示視野開闊、胸襟廣闊。這相格無論古今，都是上佳特徵，不只聰明醒目，最重要是穩、妥、全，全即能觀全局，也是現代政界或商場都重視的total picture。因為能縱觀全局的經緯，洞悉風向，從而察知機會或危機所在。

 

二.　眼神內歛

　　這種人不爭一時意氣，善謀劃，能預見幾步之後的事情，不計較眼前得失，性格低調，處事圓融。

 

三.　下巴有力

　　上述兩點關乎看形勢、找出路，下巴則明顯表示實行的能力，下巴有力的人能踏實執行、堅持到底，不會左搖右擺、半途「死火」。

 

　　額寬廣、眼神藏、下巴靚等優點，可以搭建職場「上位」的階梯，危急時還造就一個讓你安全著陸的保護網。

 

 

 

 

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