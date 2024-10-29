挽肉と米 香港2號店聖誕節前開業｜超人氣日本炭燒漢堡扒

日本超人氣的炭燒漢堡扒店「挽肉と米」於5月登陸香港之後，一直人氣高企，一位難求。老闆黃傑龍昨日（10月28）在個人Facebook公布，挽肉と米香港2號店將於聖誕節前開業，到時會不會容易一點訂位呢？

「挽肉と米」香港1號店今年5月於IFC開業，忠於日本店的概念「新鮮現絞、新鮮現烤、新鮮現煮」，使用100%日本牛肉製作漢堡扒，以炭火新鮮現烤，同樣每份3件漢堡扒，白飯免費添加，只是$138，所以開業以來一直人氣，每天朝早於網上開放預約名額即時被搶購一空！



「挽肉と米」每份有3件漢堡扒，跟麵豉湯及雞蛋，白飯免費添加，只是$138，價錢合理，所以在香港大受歡迎。（圖片來源：Facebook＠挽肉と米 香港）

使用100%日本牛肉，燒之前用人手反覆拍打絞肉塑形，所以漢堡扒特別juicy。（圖片來源：Facebook＠挽肉と米 香港）



每件漢堡扒都是新鮮即烤，先上第一件，因應客人的用餐速度再烤下一件，保證客人食到最熱騰騰的漢堡扒。（圖片來源：Facebook＠挽肉と米 香港）

老闆黃傑龍：挽肉與米香港2號店將於海港城開幕

敘福樓集團的主席及行政總裁黃傑龍，昨日（10月28）在個人Facebook公布「挽肉與米Hikiniku To come 香港2號店將於聖誕前在海港城Harbour City開幕，管理層嘅計劃呢間分店同IFC內容會有分工（但絕對會保持正宗），詳情敬請期待。」換句話說12月應該可以開業，但「內容會有分工」即是甚麼意思呢？是指Menu會有不同？還是不會在客人面前即燒？（純粹亂估）令人非常期待！

老闆黃傑龍在Facebook公布，挽肉と米香港2號店將於聖誕節前在海港城開幕。（圖片來源：Facebook＠黃傑龍 Simon）

除了「挽肉と米」，黃傑龍亦表示在海港城會同時開設「The Matcha Tokyo」及「敘.小麵」，另外集團旗下新店還有K11 Art Mall的「溫野菜」，以及啟德體育園4個新品牌：「好鍋日子」、「KAMO」、「牛角J」、「兩姊妹涼皮」。

挽肉と米

IG：＠hikiniku.to.come_hongkong