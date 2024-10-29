  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法GP小貼士
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

29/10/2024

挽肉と米 香港2號店聖誕節前開業｜超人氣日本炭燒漢堡扒

#新餐廳 #海港城 #過江龍 #Food News #日本漢堡扒 #挽肉與米 #尖沙咀美食 #挽肉と米
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　日本超人氣的炭燒漢堡扒店「挽肉と米」於5月登陸香港之後，一直人氣高企，一位難求。老闆黃傑龍昨日（10月28）在個人Facebook公布，挽肉と米香港2號店將於聖誕節前開業，到時會不會容易一點訂位呢？

 

　　「挽肉と米」香港1號店今年5月於IFC開業，忠於日本店的概念「新鮮現絞、新鮮現烤、新鮮現煮」，使用100%日本牛肉製作漢堡扒，以炭火新鮮現烤，同樣每份3件漢堡扒，白飯免費添加，只是$138，所以開業以來一直人氣，每天朝早於網上開放預約名額即時被搶購一空！

 


「挽肉と米」每份有3件漢堡扒，跟麵豉湯及雞蛋，白飯免費添加，只是$138，價錢合理，所以在香港大受歡迎。（圖片來源：Facebook＠挽肉と米 香港）

使用100%日本牛肉，燒之前用人手反覆拍打絞肉塑形，所以漢堡扒特別juicy。（圖片來源：Facebook＠挽肉と米 香港）


每件漢堡扒都是新鮮即烤，先上第一件，因應客人的用餐速度再烤下一件，保證客人食到最熱騰騰的漢堡扒。（圖片來源：Facebook＠挽肉と米 香港）

 

老闆黃傑龍：挽肉與米香港2號店將於海港城開幕

 

　　敘福樓集團的主席及行政總裁黃傑龍，昨日（10月28）在個人Facebook公布「挽肉與米Hikiniku To come 香港2號店將於聖誕前在海港城Harbour City開幕，管理層嘅計劃呢間分店同IFC內容會有分工（但絕對會保持正宗），詳情敬請期待。」換句話說12月應該可以開業，但「內容會有分工」即是甚麼意思呢？是指Menu會有不同？還是不會在客人面前即燒？（純粹亂估）令人非常期待！

 

老闆黃傑龍在Facebook公布，挽肉と米香港2號店將於聖誕節前在海港城開幕。（圖片來源：Facebook＠黃傑龍 Simon）

 

　　除了「挽肉と米」，黃傑龍亦表示在海港城會同時開設「The Matcha Tokyo」及「敘.小麵」，另外集團旗下新店還有K11 Art Mall的「溫野菜」，以及啟德體育園4個新品牌：「好鍋日子」、「KAMO」、「牛角J」、「兩姊妹涼皮」。

 

挽肉と米

IG：＠hikiniku.to.come_hongkong

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【與拍賣官看藝術】收藏界遺珠？超現實主義藝術家林飛龍注入拉美元素！► 即睇

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#新餐廳 #海港城 #過江龍 #Food News #日本漢堡扒 #挽肉與米 #尖沙咀美食 #挽肉と米
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

總統大選的最後一英里：「沙啞嗓之決戰」

29/10/2024 15:25

大國博弈

FX MONDAY｜前瞻美國PCE及非農數據｜投機者轉揸美元...

28/10/2024 14:05

貨幣攻略

SFISF登場

23/10/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk