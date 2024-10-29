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29/10/2024

石破茂「過把癮就死」

#政經范局 #自民黨 #石破茂 #國會大選 #日本央行 #岸田文雄 #國際動態 #美國大選
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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

 

　　當自民黨新任黨魁石破茂於本月一日，從晚輩黨友岸田文雄手中接過首相權杖之時，他大可不必再經大選，就一馬平川走完岸田餘下的一年任期。如此的話，由現在至明年10月，他至少可以做到：

　　一、依次完成2024年度補充預算案，以及2025年度預算案，為日本擴大軍費開支護航；二、確保美日同盟在美國大選後得以按自民黨的構想發展；三、推動日本央行的利率正常化進程，等等。

 

石破在接獲自民黨大敗消息後面露尷尬笑容（美聯社）

 

 　　然而石破茂及其幕僚卻決定鋌而走險，在他就任才八天，就宣布進行一場閃電式國會大選，試圖透過一場大選的勝利，來開創未來完整的四年首相任期。結果在周日（27日）的投票中，自民黨及公明黨執政聯盟大敗，自2009年來首次未能維持眾院大多數，需要再拉攏小黨派成立聯合政府，才能維持政權。

石破茂淪日本戰後最短命首相？

　　最終選舉結果顯示，得票率前三的政黨分別為自民黨191席、立憲民主黨148席和日本維新會38席。自民黨和公明黨共獲215席，在眾議院465個議席中未能過半數。自民黨內隨即傳出要石破問責下台的聲音，媒體更質疑他會不會淪為戰後日本「最短命首相」？

　　67歲的自民黨老將石破在9月的黨魁角逐中，千辛萬苦擊敗了安倍愛將高市早苗等強勁對手，爆冷脫穎而出，但提前大選的魯莽表現，卻令他有種既已入主首相官邸，自當「過把癮就死」的任性感覺。結果一場慘敗，自民黨固然「爛船都有三分釘」，在往後的懸峙國會中仍有不可低估的影響力，但石破的政治生涯卻是命懸一線了。

 

石破（右二）九月在黨魁選舉中擊敗眾多對手，爆冷勝出（美聯社）

 

 　　導致石破有此窘況，主要原因是他盲目高估了自身的勝算。三年前，岸田文雄上台之初，也是透過一場閃電式大選的勝利，穩住了執政根基。但此一時，彼一時，岸田以自民黨少壯派的強有力姿態，執政千日且鎩羽而歸，非但在重振經濟的問題上一籌莫展，還爆出黨內派閥收取政治黑金醜聞，民調一直在20%多的低谷徘徊。

　　當年雄心壯志出任首相的岸田黯然辭職，本該引起石破的警惕，但後者卻自信地認為，自民黨和公明黨聯手，在大選後仍能取得眾院過半數票，結果被選民狠狠地打了臉，落得兩頭不到岸的下場。

　　石破之閃電大選本來就是破釜沉舟之舉，一旦慘敗即等同說明，日本選民並不認受他出任首相。在此情況下，他就該願賭服輸，即時宣布辭職，由其他黨友接力來收拾殘局。石破的糟糕之處，是他「過把癮」之後，又「不想死了」。

　　就在敗局已定的當天上午，自民黨在黨總部召開高層會議，負責統籌今次競選的選舉對策委員長小泉進次郎當眾宣布辭職。反倒是石破本人強調「國政不容停滯」，要「應對當下嚴峻的課題，履行守護日本和國民生活的職責」。他還特別提到，日本當前物價高漲，且身處嚴峻的安全保障環境之中。這就回到了一開頭的問題上，既然「國政不容停滯」，為何非要宣布這場大選？

 

在野黨得票大幅上升，動搖自民黨的統治地位（美聯社）

 

華府憂日本政局不穩定

　　日本執政聯盟大敗的消息，立即引發了太平洋彼岸的擔憂。就時間點來說，這意味著美國大選出爐，新總統入主白宮後，將面對一個政治及經濟均陷入波動的亞洲最重要盟國。美國媒體普遍對日本出現「旋轉門首相」，甚至是非自民黨首相表達了擔憂，指出「若原本以自民黨為中心的日本政治失去穩定性，就會導致自衛隊和美軍加強協作等安全保障政策，被推進及滯後。」

　　目前，作為國會第二大黨的在野立憲民主黨黨魁野田佳彥，正積極籌備在下月的國會推選中問鼎相位。雖然他未必能夠爭取到足夠的在野黨支持，但卻打開了挑戰自民黨統治地位的大門。反觀自民黨，就算是石破在短期內被更強悍的黨友取代，後者亦難在短期內改變眾院議席不過半數的困局。就此角度來說，石破固然「過把癮就死」，但同時卻也鑿破了自民黨的舟。

 

 

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