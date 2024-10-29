寵物玩樂︱九巴推新版「寵物巴士遊」！ 三條路線包括新增港島區呢度 一個價錢任上落車更抵玩？ Apps可查詢到站時間更方便！即睇價錢＋路線

九巴與開大旅遊的「寵物巴士遊」行程推出兩周大獲好評，九巴收到不少寵物主人的意見後，將原有的行程upgrade至更多地點，而且時間安排更有彈性。即日起，逢周末和假日出發的「寵物巴士遊」重新整合為三條路線。即睇全新三大新路線、團費及新增貼心服務！

九巴寵物巴士遊三條新整合路線

（圖片來源︰九巴）

九巴與開大旅遊的「寵物巴士遊」行程推出兩周大獲好評，九巴收到不少寵物主人的意見後，將原有的行程upgrade至更多地點，而且時間安排更有彈性。即日起，逢周末和假日出發的「寵物巴士遊」重新整合為三條路線。即睇全新三大新路線、團費及新增貼心服務！

重新整合版「寵物巴士遊」共三條路線，包括黃金海岸及荃灣市中心團（以雙層巴士及旅遊巴士服務）、西九文化區及中環海濱團（以旅遊巴士服務）、白石角海濱及荃灣市中心團（以雙層巴士及旅遊巴士服務）。「寵物巴士遊」新增港島的中環碼頭、新界元朗、天水圍、大埔和黃金海岸等地點。

對比之前「寵物巴士遊」路線不包括港島區，現在港島區的寵物主人及毛孩不同跨區享用寵物巴士遊，絕對是好消息！巴士團途經西九文化區及中環民光街中環天星碼頭對面（近摩天輪）一帶，主人可以一日去勻西九文化區寵物區及中西區海濱長廊中環段。

寵物巴士團（PB1）黃金海岸及荃灣市中心團（以雙層巴士及旅遊巴士服務）

行程路線︰元朗Yoho Mall I ➡ 天水圍銀座 ➡ 屯門黃金海岸 ➡ 荃灣市中心 ➡ 屯門黃金海岸 ➡ 天水圍銀座 ➡ 元朗 Yoho Mall I

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途經屯門黃金海岸。（圖片來源︰九巴）

寵物巴士團（PB2）西九文化區及中環海濱團（以旅遊巴士服務）

行程路線：馬灣 ➡ 荃灣市中心 ➡ 西九文化區 ➡ 中環海濱 ➡ 西九文化區 ➡ 荃灣市中心 ➡ 馬灣

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中環海濱（圖片來源︰九巴）

寵物巴士團（PB3）白石角海濱及荃灣市中心團（以雙層巴士及旅遊巴士服務）

行程路線：太和路大埔超級城 ➡ 白石角海濱 ➡ 荃灣市中心 ➡ 白石角海濱 ➡太和路大埔超級城

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大埔海濱公園（圖片來源︰九巴）

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