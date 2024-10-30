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30/10/2024

阿爺大招的效果

#財金大勢 #光大證券 #基金 #公募基金 #ETF #A股
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　　不少人話阿爺大招累人輸錢，但又有沒有人贏了錢？光大證券有個報告。

 

　　公募基金三季報日前披露完畢，基金重倉股瞬間引來全市場關注！根據iFinD資料庫，超過1.1萬隻基金公布了2024年三季報。

 

　　一. 公募基金資產淨值超32萬億元（人民幣．下同），豪擲7萬億配置股票。

 

　　無論是基民還是股民，公募基金的季報、中報、年報都是心心念念的「寶典」，其中暗藏非常多的寶貴信息。

 

　　在系統梳理基金三季報之前，我們首先科普一下基金公司每年到底要發布哪些定期報告。

 

　　為了保障投資者的權益，中國建立了完備的投資者保護制度，公募基金每年應當按照規定發布四個季度報告、半年報和年報。

 

　　1. 季報：每個季度結束後15個工作日以內，基金公司應在指定的報刊、管理人網站上披露季報。

 

　　2. 半年報：在上半年結束之後60個自然日內，基金公司應當披露半年度報告。

 

　　3. 年報：每年結束後90個自然日內，基金公司應詳細披露年報，包括持有的全部資產情況。

 

　　2024年基金三季報最晚披露時間為10月25日，超過1.1萬隻基金披露三季報，接下來我們將重點分析公募基金的資產配置狀況。

 

　　1. 8家基金資產淨值超萬億

 

　　201家公募基金資產淨值達到32萬億元，資產總值達到35萬億元。資產淨值與資產總值的區別在於，已經扣除基金各項負債（成本、費用）。

 

　　債券依然是公募基金最重要的投資方向，截至9月末，基金持有的債券市值環比回落6.1%至16.8萬億元，佔基金資產淨值比重超52%。

 

　　在股市三季度走強的影響下，基金持有的股票市值增至7.03萬億元，較二季度回升23.3%。

 

　　8家基金巨頭資產淨值超萬億，CR8（排名前八家公司的份額）接近40%。23家基金公司產品資產淨值超21.6萬億元，佔比達到67.5%。

 

　　2. 三季度公募基金大賺超1.1萬億元

 

　　我們系統梳理了基金產品的利潤狀況，三季度整體盈利高達1.13萬億元。在股市走強的影響下，高比例參與權益類市場的基金產品盈利頗豐。

 

　　ETF成為基金盈利的主力軍，多隻ETF三季度盈利規模超100億元，包括：滬深300ETF、滬深300ETF易方達、滬深300ETF華夏等。三季度ETF及聯接基金產品的盈利規模突破5700億元，指數型基金整體盈利規模高達6554.4億元。

 

　　伴隨著ETF市場規模迅速擴大，指數型基金已經成為投資者分享市場紅利的重要工具。

 

　　二. 公募基金重倉持有超2500隻A股，這些公司成香餑餑。

 

　　三季度，公募基金重倉2846隻股票，其中港股320隻。我們剔除公募基金持有的港股，僅分析基金重倉的A股概況。

 

　　行業方面，公募基金重倉白酒板塊，持股市值高達3229.9億元。白酒作為公募基金「壓箱底的寶貝」，一直成為基金公司重點配置行業。

 

　　半導體涵蓋眾多股票，近年來一直收穫政策紅利，成為基金關注的重點行業。公募基金配置規模超2460億元。此外，鋰電池、白色家電也是公募基金重點持有板塊，總市值均超1000億元。

 

　　此外，公募基金持倉市值超500億元的行業還包括：通訊設備、證券II、光伏設備、工業金屬、股份制銀行II、化學製藥、醫療器械、保險II、消費電子、電力、醫療服務、汽車零部件、乘用車等。

 

　　說完行業，讓我們來關注個股層面的數據，這也是投資者最為關注的內容。根據iFinD的資料，三季度公募基金共重倉2526隻A股，總持倉市值突破2.8萬億。

 

　　貴州茅台(滬:600519)、寧德時代(深:300750)成為公募基金最喜歡的股票，持倉市值分別高達1614億元、1613億元。這兩隻股票也分別代表了A股「兩類資產」的天花板：貴州茅台是消費股的「王者」，寧德時代則是新能源領頭羊。

 

　　持倉市值超400億的股票還有10隻，包括：中國平安(02318)、美的集團(00300)、五糧液(深:000858)、紫金礦業(02899)、招商銀行(03968)、比亞迪(01211)、長江電力(滬:600900)、立訊精密(深:002475)、陽光電源(深:300274)、中際旭創(深:300308)。優質白酒股依然是基金的「心頭好」，科技、金融等細分領域龍頭也吸引眾多基金。

 

　　持倉市值在200億至300億的股票共計14家，主要包括：恒瑞醫藥(滬:600276)、邁瑞醫療(深:300760)、中芯國際(00981)、東方財富(深:300059)、海光信息(滬:688041)、新易盛(深:300502)、山西汾酒(滬:600809)、瀘州老窖(深:000568)、中微公司(滬:688015)、北方華創(深:002371)、中信証券(06030)等。科技股成為當之無愧的熱點領域，基金依然重倉持有。

 

　　此外，公募基金持倉規模達到100億的股票還有23家，藥明康德(02359)、瀾起科技(滬:688088)、海爾智家(06690)、滬電股份(深:002463)、億緯鋰能(深:300014)、萬華化學(滬:600309)、匯川技術(深:300124)、古井貢酒(深:000596)、金山辦公(滬:688111)、傳音控股(滬:688036)、愛爾眼科(深:300015)、中國船舶(滬:600150)、工商銀行(01398)等個股持倉規模靠前。

 

　　看到了嗎？所謂公募基金，即是向公眾發售的基金。只要在之前（應是9月24日，阿爺公布出大招前），都買了1.1萬隻基金的基民，都可以分享到這些基金在第三季度所賺到的1.13萬億元（人民幣）的賺頭。當然在9月24日之後才買這些基金的基民，就可能要蝕了。所以蝕了的投資者，不要怨為甚麼阿爺的大招沒有讓你賺到或更讓你蝕了，原因是：

 

阿爺大招尚未出盡

 

　　1. 投資者對A股市場無信心，沒有在9月24日大招公布前已持股；

 

　　2. 投資者反應慢，買股慢，阿爺大招公布後沒有立即買進，原因是投資者唔信阿爺大招有效，以為又是只升得三幾日貨仔，因為不少口痕友、抹黑友都話阿爺出唔夠錢，所以個市升唔起。升唔起？點解國內基金可以賺到1.13萬億元？

 

　　其實，任何在9月24日之前持了股票，無論是A股還是港股，都賺了錢或蝕少了錢。請看恒指及重磅股的日線圖（圖一至圖六），不都是9月24日跟昨日價比，都升了嗎？

 

 

　　但如是後知後覺，不信阿爺大招可使你財富增加，是在10月8日才入市的，便不要怪阿爺累你蝕。

 

　　如果真蝕了，怎辦？耐心些等坐回來，畢竟有320隻港股是被國內基金看上了，這320隻港股應是有錢途，有被「持有」的資質。至於是哪320隻，一時查不到，查到後，再報告。

 

　　阿爺大招尚未出盡，稍後還有大招在路上，小心等候好了。
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

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