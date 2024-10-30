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30/10/2024

GLOBAL Wednesday｜META第三季業績會否有驚喜？｜超級數據周點左右美股後市？

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嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　本周美股迎來超級業績兼數據周，當中包括美國第三季GDP、9月份PCE及非農新增職位數據。市場預計第三季GDP按年增3%；同時料PCE將回落；10月非農新增職位亦較上月少，種種數據點左右美股後市去向，以及美息口走勢？

　　另外，META將於美國時間周三(30日)收市後，公布第三季業績，彭博料營收將按年升18%至近403億美元，其中廣告收入將達超過394億美元，按年增逾17%，投資者可否博呢份業績？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/VH9aF8Ue05E?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:39開始 — 節目開始

 

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