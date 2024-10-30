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30/10/2024

將軍澳新露營場地：東華三院環保村，6個露營區、兒童遊樂場、大草坪、冷熱水淋浴間應有盡有！Glamping每晚最平$267／人！即睇價錢＋地點！

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Text: Eunice Chow Photo: 東華三院環保村fb、官網

　　秋天來了，又係露營camping好時節！今次推介將軍澳新開露營場地「東華三院環保村」，大家可兩手揈揈去camping於露營區，體驗綠色生活無火露營，享受大自然。場地更有兒童動能遊樂場、社區農圃、蝴蝶園及大草坪等，配套設施齊備，好啱一家大小去玩。就算唔 camping，你都可於晨運時段進入免費參觀散步。即睇Glamping套餐價錢、配套設施及地址！

 

東華三院環保村

 

　　現時「東華三院環保村」種滿林木和花草，有如城市綠洲，原來前身堆填區？冇錯，全港15個堆填區當中13個經已滿溢，並於1997至2006年間完成修復，陸續轉化成康樂設施，供市民作休憩及康樂用途，而東華三院環保村前身是將軍澳第一期堆填區。東華三院與環保署「活化已修復堆填區資助計劃」，於2016年開始在將軍澳第一期堆填區上籌劃發展，由建築設計、用地規劃、建材選取、節能措施到活動策劃貫徹碳中和及可持續發展等環保理念，同時提供全新環保教育基地。

 

「環保村」榮獲香港綠色建築議會頒發2021年度新建建築類別「環保建築大獎」。

屋頂上的小型風車及圍欄的透明太陽能玻璃，分別利用風能和太陽能產生電力，可為移動裝置充電。

建築採用被動式設計、綠色建材、節能裝置和再生能源，加上垂直綠化，有效減低碳排放。

 

下一頁：綠色露營體驗 兩手揈揈去camping

 

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