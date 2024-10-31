灣仔合和商場11月1日試業！5千呎日本家品店NITORI分店 呢間米芝蓮必比登推介中菜進駐！點拎14小時免費泊車優惠？即睇餐廳食肆＋開幕著數！

灣仔新商場合和商場11月1日正式試業，灣仔區打工仔及街坊多個好去處！據知商場出租率已超過9成，多間旗艦店落實進駐，消息指試業階段期間，商場3、4及6樓會率先營運，預計商場於12月內正式開業。食肆方面，米芝蓮必比登推介中菜廳「船記」及部分餐廳已開業，另外商場推出14小時免費泊車優惠，究竟車主點可以拎到泊車優惠，以及有咩開幕著數優惠？

灣仔新地標合和商場（Hopewell Mall）將於11月1日試業！新商場位於灣仔皇后大道東183號，連同商場上蓋的合和酒店都是合和集團的全新項目總面積逾100萬平方呎，而商場的擴展部份落成後，整個Hopewell Cluster的零售商業用地面積更逾78萬平方呎，匯聚購物、娛樂和美食。

開幕著數優惠

消息指，合和商場試業階段期間，商場3、4及6樓會率先營運，預計商場於12月內正式開業。11月1日商場有咩開幕著數優惠呢？

據知，當日大派開幕氣球，於指定時間內現場登記成為Hopewell Club會員，即送棉花糖或爆谷乙份。另外，凡於當日電子消費滿HK$500，即可參加扭蛋活動一次，有機會贏取商場商戶HK$50現金券。

11月1日至7日商場3樓中庭將舉辦《中西薈萃漫步市集》，齊集本地品牌、創意手作、有機產品及時尚飾品。11月1至10日場內電子消費滿HK$100，即可參加籃球投籃遊戲，還有機會獲得「時尚針織手挽袋」乙個。或者，Hopewell Club會員憑200 HC積分，即可換領預留創意手工工作坊名額一個。

大派開幕氣球

日期︰11月1、2、3、9、10日

時間︰12:00-18:00

地點︰灣仔合和商場

免費送棉花糖／爆谷乙份

於指定時間內現場登記成為Hopewell Club會員，免費送棉花糖／爆谷乙份。

日期︰11月1日12:00-15:00、11月2日14:00-17:00、11月3日14:00-17:00

地點︰灣仔合和商場3樓中庭

扭蛋活動

凡電子消費滿HK$500，即可參加一次，隨時贏取合和商場商戶HK$50現金券。

日期及時間︰11月14日12:00-15:00、11月17及24日14:00-17:00

地點︰灣仔合和商場3樓中庭

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