  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法GP小貼士
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

31/10/2024

大角咀廟會11月3日只此一天！全港最長500呎LED夜光龍表演／特色攤位／醒獅表演 搭專車送小熊貓吊飾！點可以免費食老字號雲吞麵？即睇著數優惠

#沙頭角魚燈舞 #奧海城 #熊貓 #福全街 #國家級非物質文化遺產 #LED夜光龍 #著數優惠 #本地遊 #免費 #雲吞麵 #本地玩 #大角咀廟會 #醒獅 #大角咀 #國慶
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: 大角咀廟會fb

　　11月3日大角咀廟會回歸！今次廟會特別以慶祝中華人民共和國成立75周年為主題，大家可於大角咀福全街一帶由朝玩到晚，晚上必睇壓軸出場的全港最長500呎LED夜光龍，及國家級非物質文化遺產的「沙頭角魚燈舞」表演！當日乘搭免費接駁巴士往返，更有不同著數優惠！

 

 

　　今年大角咀廟會由信和集團及黃廷方慈善基金鼎力支持、旺角街坊會主辦及油尖旺民政事務處協辦及贊助的「大角咀廟會」，將於今年11月3日在大角咀盛大舉行，活動超級豐富。

 

 

大角咀廟會重點推介︳1全港最長500呎夜光龍

 

　　11月3日當晚大角咀各街道關上街燈，璀璨閃爍的七彩LED的夜光龍漆黑中閃耀，龍身舞動時將會不斷轉色，靈活生動，再配合現場色彩斑斕的「大魚」舞動穿梭，好有氣勢！

 

 

　　活動當晚8時45分，一條500呎長、炫彩繽紛的夜光龍將與國家級非物質文化遺產的「沙頭角魚燈舞」表演壓軸登場。

 

 

　　當日舞龍及魚燈舞路線將由大角咀福全街來回舞動，夜光龍表演歷時約一小時，適合一家大小及旅客近距離觀賞及打卡，感受這項非物質文化遺產的新體驗。

 

大角咀廟會重點推介︳2十八醒獅梅花樁表演

 

　　今屆廟會特別邀請到「郭氏功夫金龍醒獅團」為觀眾帶來傳統梅花樁的表演，十八頭醒獅翻飛騰躍，伴有舞獅打鼓助慶，寓意著香港十八區吉祥繁榮。

 

 

下一頁：更多精彩活動

 

【你點睇？】美國總統大選在即，你認為誰將最終當選？► 立即投票

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#沙頭角魚燈舞 #奧海城 #熊貓 #福全街 #國家級非物質文化遺產 #LED夜光龍 #著數優惠 #本地遊 #免費 #雲吞麵 #本地玩 #大角咀廟會 #醒獅 #大角咀 #國慶
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

真知灼見－溫灼培 | 英國大幅加稅惟未損英鎊匯價

31/10/2024 11:09

貨幣攻略

東北亞再起風雲，朝鮮半島或捲入混戰

30/10/2024 15:42

大國博弈

SFISF登場

23/10/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk