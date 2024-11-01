近日金價常見新高，有讀者問可否談金，今日（1日）便談談。

筆者在2019年7月4日有文：「金，有幾金？」（圖一），今日舊文重刊，故文題為：「舊金．有幾金」。

以示為舊文。又刊舊文？係，因為以前講金有幾金，可見8000美元/盎斯時，無人信，亦無人留意。但促使金向8000美元方向升上去的因素無變嘛，咁就只好舊文登完又登，直到金價見8000美元/盎斯，或促使金價邁向8000美元/盎斯的因素消失為止，才不會重刊舊文，而要另寫新文。

筆者70年代尾有炒金，其時價為200多美元/盎斯，升至600多美元/盎斯時就唔敢再玩，結果金價逾800美元一盎斯時爆煲，下挫至百多美元/盎斯。當時有財經名嘴戲言：十年黃金變爛銅，如今回看，這句真是戲言。不過出醜的不是金，因為金，真是好金。

黃金是各國政府壓艙石

古今中外，千百年來，黃金一直是各國政府的壓艙石，不是No Money No Talk，而是無金就唔好出聲。今時美國政府大印鈔，好多Money呀！但這是紙幣，故美金一詞，亦因美元不再與黃金掛勾，而被改稱為美元。再三、五、七年後，當金磚國的貨幣交收系統確立後，又當美國軍事上受挫後，美元會被稱為美「完」，這是後話，今不談。

以下為：「金，有幾金？」舊文，大家且看當時所舉支持金係好金的原因、立論，有無變化？如無，則以後談金，都是以這舊文為主心骨了。

黃金突然急升，一日內升50美元/盎斯至1440美元，為六年來高位（圖二），為甚麼會急升？

有幾個大原因：

1. 副總統彭斯接到命令，取消原計劃行程，急回白宮。原因有謂是：

第一，特朗普患了重病，作為副總統的彭斯，必須召回白宮作準備。但這肯定不符合事實，特朗普剛訪問日本韓國回來，雖然行程很勞累，但從他推特一條接一條發，大統領的精神狀態身體狀態還是不錯的。

第二，華盛頓發生了其他大事，非彭斯出面處理不可。這也不大可能。最近國會和白宮雖然互相攻擊不斷，但畢竟還沒到彈劾等地步，以特朗普的行事作風，沒有實權的副總統，作用其實是相當有限的。

第三，最大的可能，就是彭斯被要求進入軍情作戰室，討論攻打伊朗的問題。這也是很多人的第一反應。伊朗局勢確實愈來愈緊張，美國攻打伊朗也在意料之中。

第四，美國副總統彭斯周二（29日）突然取消既定行程可能與俄羅斯潛艇事故有關。

2. 特朗普宣布找Judy Shelton入美聯儲局，圖三的消息一公布後，金價於一分鐘內由1425美元升了10美元至1435美元/盎斯（圖四）。為何金價會因Judy Shelton被提名入美聯儲局而升？？圖五講得清楚。Judy Shelton除了講過想兩年內，使美國聯邦基金利率降至零（此舉是大利金價，因為持金無成本了）。更重要的是，她是金甲蟲，曾提議美元要和黃金掛勾。如真要由美元回復至黃金，金價要升至逾八千美元一盎斯才可。

3. 中國及其他央行近年大力吸金。

俄羅斯、印度、中國央行近年都大力吸金，近年金價一直升，中國就一直吸（圖六）。一眾央行大力吸金，原因一個，要擺脫美元的霸「元」地位。

金價後市如何？

盛寶銀行大宗商品策略師主管Ole Hansen表示，只要黃金維持在1366美元/盎斯上方，上行趨勢就沒有被打破。

ActivTrades首席分析師Carlo Alberto De Casa表示：「貿易爭端可能是黃金的一個積極因素，因協議尚未達成。股市處於消極區域，這對黃金來說是另一件積極的事情。儘管稍早金價出現了回調，但1380美元/盎斯支撑位還是推高了黃金。只要金價守著這一支撐，則趨勢看來就是積極的。

瑞銀分析師在一份報告中稱：「隨著7月底聯邦公開市場委員會(FOMC)會議臨近，即將公布的美國經濟數據和美聯儲官員的言論至關重要。在我們看來，貿易緊張局勢升級和地緣政治風險擴大的可能性，可能會刺激金融投資者進一步湧入黃金。」



PePPerstone Group研究主管Chris Weston表示，金價走勢將繼續，中期目標為1520美元。如果這種情況真的發生，我們認為央行的寬鬆政策達到了掉期和利率市場定價的程度，黃金會將2011年低點1520美元視為12個月、15個月的目標價。

筆者之前估金價會升破1450美元/盎斯，到價了暫收工，不估了。



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）