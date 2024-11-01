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01/11/2024

七大中港基金大比拼

#基金 #基金債券攻略 #中港基金 #中國基金 #理財智慧
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  • 凌風

    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　上兩次提到，在美國啟動了減息周期，而內地又推出組合拳救市後，中港基金在今後一兩年應該可以看高一線了。

 

　　正如早前所說，今年9月份，絕大部分中港基金都來了一次大報復，不少基金都是靠9月份的大升，追回首8個月的失地之餘，甚至錄得不俗升幅。

 

　　我整理了幾隻市場熱賣，以及規模較大的中港基金過去幾年，以至年初至今的表現，讓大家瞭解一下中港基金的特性。

 

今年9月份，絕大部分中港基金都來了一次大報復（Shutterstock）

 

　　我挑選了7隻熱門的中國基金過去5年的每年表現，以及年初至今的表現，我以年初至今升幅作為排列次序。如果以年初至今計，全部都錄得升幅，表現最好的是滙豐中國基金，首三季升了兩成七。最差的是首域中國增長基金，首三季只升了一成四，相差也算大呢！

 

　　值得一提的是，首域中國基曾經是零售市場上非常受觀迎的一隻中國基金，但近年表現較為遜色。

 

　　大家從該基金2019和2020年的表現可以看到，該基金這兩年的表現仍然不錯，即使2021年中港股票從高位滑落，該基金的跌幅都相對較微，但2022-2023年這3年就稍為失色，今年首8個月也是，即使9月份有兩成三升幅，算是排在所有中港基金的前列，但首三季計，仍然只有一成四升幅。

 

　　另外，大家如果心水清的話，應該會留意到，2020年是港股大升的一年，雖然當時爆發新冠疫情，但大型科技股卻成為熱炒對象，但如果以恒生指數或國企指數為主要選股對象的中國基金，必然會大落後，因為該兩個指數的選股仍未涵蓋主流的科技股。

 

　　從附表可見，富達的中國焦點基金和摩根中國入息基金，因為選股方面受限制，所以就大幅落後予其他「轉身」和「走位」靈活的中港基金，當中最突出的要數JP Morgan的JPM中國基金，單計2020年已經升了近七成，冠絕所有大型的中港基金。

 

　　但我必須指出，同樣是JP Morgan的頭牌，摩根中國入息基金因為以高息股為主要選股對象，所以，在增長股大行其道的日子，她不會是最突出的基金，但這不代表基金經理的選股有問題。

 

　　另一隻十幾年前非常火紅的中港基金是霸菱香港中國基金，該基金的選股更具彈性，雖云該基金的名字是香港中國基金，但十大持股之中，也見到台積電的身影。即是說，她應該定位為大中華基金呢！

 

　　大家如果細看下表，會見到這幾隻中港基金在2019和2020年都是上升，甚至大升的（當中只有富達中國焦點基金在2020年錄得輕微跌幅），其後就跌足3年。但也是除了富達中國焦點基金的跌幅較溫和外，其餘的跌幅都算厲害，例如前幾年勁升的JPM中國基金，2021-23這3年的跌幅都逾兩成。

 

　　至此，我想考考大家，如果在2019年初，大家用1萬元買入下表的幾隻中港基金，到了去年底，到底哪一隻收益最大？如果連同今年首三季的升幅，情況又如何？下次開估。

 

市場上主要中國基金近年表現比較

基金名稱

2019

2020

2021

2022

2023

年初至20249月底

滙豐中國基金

+23.0%

+39.2%

-20.8%

-24.4%

-13.6%

+27.2%

貝萊德中國基金

+15.9%

+45.9%

-14.5%

-31.5%

-12.0%

+24.1%

霸菱香港中國基金

+25.9%

+54.6%

-16.3%

-30.0%

-17.5%

+22.2%

JPM中國基金

+41.3%

+69.4%

-20.2%

-25.8%

-23.4%

+21.3%

摩根中國入息基金

+16.4%

+14.0%

-1.6%

-16.1%

-5.8%

+19.7%

富達中國焦點基金

+14.5%

-1.8%

-4.2%

-2.8%

-6.5%

+17.9%

首域中國增長基金

+30.6%

+32.0%

-6.0%

-19.7%

-17.9%

+14.1%

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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