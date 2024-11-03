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英倫歲月
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03/11/2024

英國商界領袖近30年前發出的警告，迄今仍具啟發

#英倫歲月 #香港回歸 #馬卓安 #史蒂芬．佩里 #中英貿易 #保守黨 #彭定康 #政情
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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者，90年代曾長駐倫敦，親身採訪工黨執政、香港政權交接、倫敦金融城在亞洲金融風暴期間動態、歐元誕生等一系列重大新聞。

    英倫歲月

    隔周日更新

　　在香港回歸前的數年，當馬卓安內閣忙於處理瘋牛症危機和歐洲一體化進程時，英國國內要求重新檢討英國對華政策的力量亦重新集結，我在對政、商界領袖的採訪中不斷地感受到這種變化，其中一個例子是訪問當時的英中四十八家集團主席史蒂芬．佩里（Stephen Perry）。

 

 　　英中四十八家集團是英國商界與中國貿易的主要團體，所以是我當時較為頻密採訪的一個商會組織，有一次我直接向佩里提出了專訪要求，他欣然答應，邀我上他的辦公室對談。我按時赴約，只見他的辦公室裹擺滿了中國瓷器與字畫。

對香港的兩種認知

　　這裏講一個題外話，依我在英國採訪政要和商界的經驗，但凡主張中英之間增進交往的，在辦公室或家中都有強烈的中國文化元素。反之，對華鷹派人物大多對中國文化不屑一顧。這個分別也反映出對香港的兩種認知，前者認為香港繁榮是中、英兩種文化交匯而成，後者則認為是英國單方面的成就，因此根本無需理會北京怎麼想。

　　在香港回歸過程中浮現過的英國政要和商界領袖，哪些屬於前者，哪些屬於後者，各位可以自行對號入座。佩里的父親於1950年代初，受周恩來總理之邀開拓中英貿易，成立倫敦出口貿易公司，是第一家與新中國做貿易的西方公司。基於這層因素，佩里當然是屬於前者。

　　我當年找佩里專訪，本打算討論一旦工黨執政後的中英貿易前景。令我當時感到意外的是，我們剛開始對談，他就主動把話題聚焦到了有關香港交接的政治問題上。其中一點至今令我印象深刻 -- 他是我所採訪過的所有人士中，第一個指出香港問題面臨被英美「國際化」，也就是超出中英雙方交涉以外的危險，而事後發展證明，這項擔憂是真實的。

 

國家主席習近平在北京接見佩里（左一），後排左二為早前訪港的英國工黨元老曼德遜。（互聯網）


香港問題被「國際化」的危險

　　佩里首先指出，保守黨自1992年後推行的、由彭定康執行的香港政策，是建基於中國會大崩潰的預測，現在已經證明不可行。他極有把握地透露，工黨已經意識到有關問題，將會在執政後迅速改善對華關係。

　　「過去數年保守黨政府錯誤地把一名政客派到香港，去處理一項極為敏感的外交工作，結果導致了中英之間的衝突。」他說道：「工黨不會因為彭定康的競選方案和中國糾纏。」

　　說到此處，佩里話鋒一轉，開始用很長的篇幅來表達他對香港前景的一項擔憂。他說：「不排除這樣一種可能性，即將來英美聯手在香港製造一起事端，從而引發一場新的危機。尤其是美國有可能利用西藏、香港、台灣、知識產權等問題，作為和北京談判的籌碼。」「美國希望中國在政治、經濟上作出更多讓步，例如台灣問題。克林頓總統試圖與中國建立更積極的關係，但卻受到共和黨人打擊。」

英國外交政策緊跟美國

　　佩里接著指出，英國在二戰後的外交政策，就是緊跟美國。「在香港問題上，這就要看英美是否會組成一個聯盟。而這個聯盟又在多大程度上，在香港製造一個事端，並在香港引發一場危機。」

　　佩里認為，在香港交接的最後時刻，已經有一些人士希望製造中國軍隊和警察壓制香港的景象。「我相信中國領導人會理智處理這一問題。但若西方逼得太過分，事態就會擴大。」他發出的警號，似乎延續到廿多年後的今天，仍然具有現實意義。

　　再說一個題外話，當時的佩里一頭卷曲褐髮，顯得年輕有為。2018年，習近平主席在人民大會堂接見佩里。時光匆匆，新聞照片中的他已是一位灰白頭髮的老人。

 

 

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