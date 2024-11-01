CY纏鬥李家超，誰人才是拍腦袋？

前任特首梁振英CY一向文筆尖銳，近年鬥反對派型象更加係深入民心。不過近日CY開炮嘅對象已經再非任何反對派，而係當今特首李家超。

CY先喺上星期四（24日）喺Facebook發文，話「政府要慎防土地與房屋供過於求」，又話「建城造地是科學和專業的，不能拍腦袋」。單睇表面，就講到現任政府嘅處理方法極不科學，似乎暗寸負責人。

事隔幾日，李家超星期二（29日）喺行會會議前就回應， 房屋市場主導權一定要喺政府手上，否則就會被「利益藩籬」控制。「利益藩籬」一詞其實就係出自國家主席習近平嘅一次發言，政界中人一聽到李家超咁樣回應，就肯定李家超見到CY個Post已經係氣上心頭，既然你CY貴為政協副主席，佢就用返習主席嘅講法去做回應，明顯就係有備而來要作出反擊。

政壇中人慨嘆，兩人都是建制陣營中響噹噹人物，有咩嘢唔可以閂埋門講搞到隔空開火？（資料圖片）

超超回擊之後，CY繼續開火，翌日周三（30日）又喺Facebook發文：「如果土地的開發是愈多愈好，而且不計成本，是不是應該在地圖上再劃多幾個填海區？供需必須量化、細化。煲糖水要放糖，但糖是不是愈多愈好？愈早買愈好？一家人經常煲糖水，廚房要儲十斤糖嗎？」政壇中人坦言：「明明一位前任特首兼現任政協副主席、一位現任特首，兩個人都係建制陣營中響噹噹人物，有咩嘢唔可以閂埋門講？要搞到隔空開火？我淨係諗起早排港大校政風波，港大發生咁嘅事已經無辦法理解，點知層次升多幾級上到去香港最頂端層面……」

另有分析就估計，CY係測量師出身，再加上做過一任特首，對於土地供應自然有佢專業嘅判斷，好自然對於「槍桿子」出身嘅李家超有意見。不過又講返轉頭，政府一向有專業團隊去處理呢項咁重要嘅政策，況且造地就唔同整糖水，買糖可以隨時買到幾十斤，但造地就真係要有好長遠嘅規劃，唔可以變啲地出來賣，以一位前任特首身份用呢啲咁嘅比喻去批評時政，又似乎係有失身份，亦唔應該「拍拍腦袋」就講出口去批評。

「更加不該嘅係，『不在其位，不謀其政』。雖然佢老人家仲有其他重要身份，但牽涉到批評現屆政府，某程度上都係打擊政府管治威信，個個前特首都加一句批評呢樣批評嗰樣，仲成咩體統呢？」政壇中人感慨結尾。