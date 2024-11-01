  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
世事政情
立會透視鏡
FOCUS政經范局政是有心雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

01/11/2024

CY纏鬥李家超，誰人才是拍腦袋？

#立法會 #梁振英 #土地供應 #李家超 #立會透視鏡
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　前任特首梁振英CY一向文筆尖銳，近年鬥反對派型象更加係深入民心。不過近日CY開炮嘅對象已經再非任何反對派，而係當今特首李家超。

 

　　CY先喺上星期四（24日）喺Facebook發文，話「政府要慎防土地與房屋供過於求」，又話「建城造地是科學和專業的，不能拍腦袋」。單睇表面，就講到現任政府嘅處理方法極不科學，似乎暗寸負責人。

 

　　事隔幾日，李家超星期二（29日）喺行會會議前就回應， 房屋市場主導權一定要喺政府手上，否則就會被「利益藩籬」控制。「利益藩籬」一詞其實就係出自國家主席習近平嘅一次發言，政界中人一聽到李家超咁樣回應，就肯定李家超見到CY個Post已經係氣上心頭，既然你CY貴為政協副主席，佢就用返習主席嘅講法去做回應，明顯就係有備而來要作出反擊。

 

政壇中人慨，兩人都是建制陣營中響噹噹人物，有咩嘢唔可以閂埋門講搞到隔空開火？（資料圖片）

 

　　超超回擊之後，CY繼續開火，翌日周三（30日）又喺Facebook發文：「如果土地的開發是愈多愈好，而且不計成本，是不是應該在地圖上再劃多幾個填海區？供需必須量化、細化。煲糖水要放糖，但糖是不是愈多愈好？愈早買愈好？一家人經常煲糖水，廚房要儲十斤糖嗎？」政壇中人坦言：「明明一位前任特首兼現任政協副主席、一位現任特首，兩個人都係建制陣營中響噹噹人物，有咩嘢唔可以閂埋門講？要搞到隔空開火？我淨係諗起早排港大校政風波，港大發生咁嘅事已經無辦法理解，點知層次升多幾級上到去香港最頂端層面……」

 

　　另有分析就估計，CY係測量師出身，再加上做過一任特首，對於土地供應自然有佢專業嘅判斷，好自然對於「槍桿子」出身嘅李家超有意見。不過又講返轉頭，政府一向有專業團隊去處理呢項咁重要嘅政策，況且造地就唔同整糖水，買糖可以隨時買到幾十斤，但造地就真係要有好長遠嘅規劃，唔可以變啲地出來賣，以一位前任特首身份用呢啲咁嘅比喻去批評時政，又似乎係有失身份，亦唔應該「拍拍腦袋」就講出口去批評。

 

　　「更加不該嘅係，『不在其位，不謀其政』。雖然佢老人家仲有其他重要身份，但牽涉到批評現屆政府，某程度上都係打擊政府管治威信，個個前特首都加一句批評呢樣批評嗰樣，仲成咩體統呢？」政壇中人感慨結尾。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》：講講常見年輕人理財問題！想「人有我有」？認可理財社工分享理財觀念小秘訣！► 即睇

我要回應
更多立會透視鏡文章

你可能感興趣

#立法會 #梁振英 #土地供應 #李家超 #立會透視鏡
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

舊金．有幾金

01/11/2024 08:10

貨幣攻略

美國亂象，走向蘇維埃式瓦解道路？

01/11/2024 08:02

大國博弈

護A股護國

25/10/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk