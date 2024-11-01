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01/11/2024

1周部署｜李澤銘：恒指續於十天線窄幅爭持 下周政策消息落地或迎突破？

#李澤銘 #紅蟻資本 #1周部署 #下周焦點 #經濟數據 #人行 #港股 #內房股 #香港股票 #恒生指數
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嘉賓：紅蟻資本投資總監　李澤銘

 

　　港股終止兩連跌，恒指最多升過350點，其後升幅收窄，惟升市下成交未見大幅增加，大市反彈主要與人行開展買斷式逆回購操作有關？今次操作為半年期限，規模5000億元人民幣的逆回購規模，有多大利好作用？下周環球政經政局有三件重要大事，包括下周一起一連四日在北京召開的十四届人大常委會第十二次會議，另外亦有美國大選及聯儲局議息，將成港股突破窄幅橫行局面的關鍵時間點？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/WhLM3Ih95ow?feature=shared

 

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