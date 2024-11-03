高息定存 | 一周高息合集，多家銀行加定存息，華僑3個月最高4厘

港元拆息回升，市場對港元需求上升，部分本地銀行上調定期存款，工銀亞洲上調3個月港元定存年息至3.78厘，起存額為10萬元至80萬元，適用於全新「綜合戶口」、「e時代」或「理財金」之客戶。

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華僑銀行推快閃優惠，3個月港元定存年息高達4厘，起存額需為500萬元，適用於新舊客戶透過分行以新資金辦理。

創興上調3個月港元定定年息至3.65厘，適用於「全新客戶特優定期存款」，全新「悅秀理財」客戶透過分行:成功開立網上銀行；開立投資戶口，以新資金存入100萬至1000萬元。

另外，大新銀行3個月港元定存年息由4厘下調至3.8厘，起存額為10萬元至50萬元，適用於全新VIP客戶透過分行以新資金辦理。

高息定存 | 華僑銀行推快閃優惠3個月定存息4厘，南商3.8厘

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組