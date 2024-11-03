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03/11/2024

全球資金大選前觀望、對沖和回吐

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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。


    陶冬天下

    每周更新

　　大寫的「EVENT RISKS」（事件風險）懸掛在華爾街頭頂，面對總統大選和聯儲議息兩大不確定性，風險資產市場上周在觀望，在對沖，在獲利回吐。曾經風頭十足的特朗普交易出現大量平倉，特朗普媒體科技集團股價暴漲之後暴跌，比特幣觸碰歷史新高後快速獲利回吐。當選舉不確定性遭遇疫情後最糟糕的就業表現，國債市場也爆發巨大波動，兩年期國債收益率在一小時內驚現超過15點的波動。國債市場10月份走出了兩年來最差的單月表現；美股同樣調整，只是波幅小一些。
 
　　美元匯率走勢相對平穩，上周多出超過80億美元的看多美元倉位，抵銷了債市疲弱的衝擊。動盪指數VIX重上20，資金對沖選舉不確定性。日本議會選舉中自民黨執政聯盟失去了多數黨地位，在尋求新聯盟夥伴上也不順利，日圓卻比較穩定。英國工黨政府推出400億英鎊加稅計劃和280億進一步舉債方案，英債市場反應強烈，但是避免了卓慧思政府預算案後的崩盤。
 
　　美國10月非農就業數據暴跌，新增就業人數僅有12萬，遠遠低過上期22.3萬和分析員平均預測10萬，不過接近筆者的零增長預測。失業率維持在4.1%，時薪增長環比0.4%，快過預期的0.3%。新增就業數字含有水份，東南沿海的兩個颶風和波音工廠的罷工衝擊了數據品質，同時本期調查問卷的回收率只有47%（1991年來最低），vs正常情況下90%。
 
　　氣候和工潮等一次性因素對數據產生的扭曲效果不易作精準量化，估計大約暫時性減少了10萬左右工作機會。實際就業增加可能大約在10萬-12萬之間，比上月超熱數字減半，但仍在「回歸常態」區間，依然支持美國經濟軟著陸的判斷。前一天公布的9月PCE通脹2.1%，顯示物價正在趨近政策目標，同時消費增長快過預期，儲蓄率低過歷史均值。
 
　　就業市場不再過熱，收入增長依然良好，而美國人仍敢花錢。這正是聯儲夢寐以求的軟著陸情景，令它在制定貨幣政策上擁有更大的靈活性。FOMC在11月6-7日開會。從經濟現狀看，美國經濟軟著陸趨勢明顯，決策者既沒有激烈反應的必要，又有逐步推進金融環境正常化的空間。筆者預期今年最後兩次開會，各減息25點。明年看數據行事，預計再減4-5次，每次25點。
 
　　美國總統選舉到了最後衝刺階段，這次選舉被稱為美國歷史上「most consequential election」（影響最深遠的選舉），因為特朗普當選意味著美國政治秩序、司法體系、稅收架構、移民政策、環保理念，都將經受一次震盪，戰後建立起來的全球貿易、地緣政治體系也可能重新洗牌。特朗普的「反建制性」，是在美國中產萎縮、貧富懸殊、政治立場兩極化的大環境下得到了生長和壯大的空間。
 
　　共和黨中許多前要員（包括特朗普1.0政府重磅閣員），先後公開支持民主黨候選人賀錦麗，一個重要原因就是他的反體制色彩和不可預測性。感受到特朗普2.0威脅的，不僅是民主黨人，更是美國整個建制下的政治精英。另一方面，特朗普的「離譜」想法和民粹主義打法，對不少底層選民卻有吸引力，尤其是那些不滿民主黨「白左」政策的中產階級或飽受生活成本上漲摧殘的底層人民。
 
　　如果特朗普贏得大選，特朗普2.0版可能會更極端，動作也更快。特朗普第一任初期，競選承諾多數未能兌現，因為他對推出政策的行政程式及掣肘不熟悉，並受到公務員的沉默抵制，第一屆內閣中請來的不少大腕級部長也不認同他的極端做法。如今特朗普團隊已經完善，特朗普理念、綱領和政策得到充實，共和黨內部已經沒有制衡勢力，內閣成員估計都是鐵杆支持者。
 
　　根據民調機構270toWin，賀錦麗在全國民調中以1.2個百分點領先特朗普，但是在七個競爭激烈的搖擺州中，只在鐵銹帶三州中領先兩州，特朗普在陽光帶四州領先，兩人在賓夕法尼亞州叮噹馬頭。所有七州的差距均在統計誤差範圍之內。自從2016年特朗普初次參選，民意調查的準確度一直備受質疑，這次唯有時間可以給出答案，筆者仍相信「得賓州者得天下」。

 

（shutterstock）


　　日本議會選舉塵埃落定，執政聯盟自民黨和公明黨失去了議會的多數黨地位。被認為最終會終結安倍經濟學的首相石破茂，上台未滿一個月就手刃了安倍的另一個政治遺產 - 自民黨在政壇的壓倒性優勢和穩定的日本政府。他是主動解散議會、提前選舉的，結果自民黨一敗塗地。選舉後自民黨在尋求其他政黨加入執政聯盟上，進展並不順利。石破是20年來民望最低的新首相。
 
　　自民黨敗退，始於選舉經費黑金事件，醜聞將自民黨的支持率從超過50%直落到30%以下，當時的岸田首相黯然落台。石破茂在不被看好的情況下，力壓代表過去勢力的高田早苗，就是因為他被視作執政黨中的異類。然而，他在內閣人選和政策基調上均選擇不與過去切割，再加上選舉資金繼續流向黑金醜聞的主要人士，招致選民的強烈反彈。
 
　　選民在這次選舉中的態度很有意思，許多人擺明要懲罰自民黨，但並不希望在野黨上台，最後的結果的確是兩大政黨席位均不過半，而在整合其他政黨組成執政聯盟上又各自遇到麻煩。如果自民黨和立憲民主黨都無法在一個月內組成執政聯盟，最後也許就是自民黨以少數黨身份組閣，在不同議題上與不同政黨、議員聯手，以期通過預算和法案。
 
　　在首相指名日之前，相信自民黨與憲民黨會積極談判，建立穩定政府。萬一失敗，自民黨主導的少數黨政府機會較大。懸峙議會本質上是不穩定的，內閣可以產生，但在政策制定上成為跛腳鴨。增加預算、刺激經濟的難度已經上升，為原本增長動力不足的經濟帶來新的陰霾。加稅的可能性已經消失，日本銀行短期內進一步加息的可能性也大幅下降，不過貨幣環境正常化的中期目標仍存。
 
　　石破作為日本首相的政治生涯不會長久，哪怕他成功組成少數黨內閣並留任首相，也還面臨著明年7月的上議院選舉。自民黨傳統上對上議院選舉的掌控能力不強。石破留守，並主持通過FY24增加預算和FY25初步預算的可能性較高。日本財政部干預日圓匯率的機會在增加。
 
　　本周焦點毫無疑問落在美國大選上，不僅當選者政策有許多不同，連選舉結果會不會引發爭議甚至暴動也是未知數。第二重要的是FOMC會議，減息25點的機會甚高，鮑威爾記者會的語境對市場也很重要。第三是中國人大常委會會議，揭曉接下來的財政刺激力度。第四是英格蘭銀行例會上，預計同步減息25點。中國的通脹數位和日本組閣進程也值得關注。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

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