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04/11/2024

黃金急升，你看見甚麼？

#理財智慧 #黃金 #金價
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　匯君每周分享剛作了一個新嘗試，來一個接近一小時的閉門式季結，閉門的好處就是可以把一些說話說得盡一點。每周分享，所發生的財經大事就好比一個個「點」，而季結能把一個個「點」串起來，連成「線」，令我們更了解現況。再發展下去，更可以把「線」串成「面」，再變成一個活動畫面，那就視乎各自功力。當晚內容精彩，聽得開心。

 

　　季結特別提到幾個異象，其中一個令人印象深刻的是有關全球資金走向問題。量化寬鬆，令全球有大量資金，當中有不少「聰明錢」，資金由投資機構操控，背後主人可能是各國富豪家族，與及控制各行各業的有錢人。可以想像，他們的消息未必是我們的想像範圍以內的，絕對知道很多我們不會知道的事，資金流向的結果或多或少反映他們看見的事情及他們的取態。

 

　　資金流到不同貨幣，令它們出現升跌。貨幣形式可以簡單分為三類，包括黃金、美元、非美元貨幣。資金流向令它們的價格有不同調整，我們可以按其升幅作簡單排序，觀察資金取態。當然，這些排序按不同情況與時期會有所不同。

 

　　觀察近期狀況，黃金於近三個月急升近兩成，而代表美元的美元指數近個多月急升4%。另一邊廂，美元如此強勢，此起彼落之下，所有非美元貨幣相對下跌。因此，近期出現的排序是：黃金升幅大於美元，再大於非美元貨幣。

 

　　特別提到的是，由於美元急升，美元兌黃金正常是相對關係，強美元之下，黃金理應下跌，但實情卻沒有如此發生。黃金於這段時期不斷創新高，可見當中不止一般的兌換價算術關係，代表黃金升幅很大機會由資金流向所致，資金流向形成這結果，這個現象代表了一些事情。

 

甚麼時候人們只相信黃金與美元？（Shutterstock）

 

　　匯君並沒有提到甚麼事情，把這些現象串起來解讀一番，可以各自演繹。我立即在想，甚麼時候人們只相信黃金與美元？這令我想起富爸爸一書，作者Robert曾參軍越戰，有次他到越南當地向小販買東西，小販表示只收黃金與美元，因為小販認為越南盾每天貶值，更有機會變廢紙。世界愈是混亂，甚至出現世界級熱戰，人們就愈相信黃金與國力較強的貨幣。

 

　　由每周財經新聞，再串成一起來看，窺見到一點資金流向的勢頭，形成黃金超強，美元強，非美元貨幣一般，這個格局值得深思。尤其是當你還在盤算應該如何進取之時，更應停一停，細想一下，何解「聰明錢」的走向會做出如此結果呢？它們看見甚麼而我們看不見的呢？

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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