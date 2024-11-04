  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Watche Tre...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
飛常談
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

04/11/2024

俄朝之間的軍援換軍援

#俄烏戰爭 #大國博弈 #朝鮮 #國際關係 #飛常談 #核保護傘 #無人機
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 鄧飛

    鄧飛

    香港立法會議員

    全國港澳研究會理事

    香港將軍澳香島中學校長

    香港教育工作者聯會副主席

    飛常談

　　近月，忽然傳出朝鮮派兵到俄烏衝突前線的新聞，可謂舉世俱感驚訝，各種解讀紛紛推出。筆者先說自己結論：

 

烏克蘭情報機構發放片段，指朝鮮軍隊已進入俄烏戰場。（互聯網）

 

 　　一、這很可能是雙方彼此在相互軍援，朝鮮用輸出兵力換取俄國支援自己反無人機技術與戰術。俄國在烏克蘭戰場兵源日見短缺，所以需要朝鮮提供新的兵源；朝鮮領導人可能感受到無人機精確打擊的壓力，但苦於缺乏反無人機技術和實戰經驗，所以需要具備豐富實戰經驗的俄國加以支援。

 

　　二、很多評論認為，朝鮮對俄國輸出兵力，是等同於輸出外勞，以賺取外匯，支撐其體制的運作。不否認朝鮮領導人有這方面的考慮，但不會是出兵的主要原因。另外，也有少數評論認為，南北韓近日關係非常緊張，劍拔弩張，戰爭爆發的危機在上升，所以朝鮮以向俄國派兵來換取俄國對自己提供軍事保護，包括核保護傘。這個觀點最為荒謬。

 

　　先說第一點，國際關係從來沒有免費午餐，國家利益肯定是第一位的（當然如何界定「國家利益」，則取決於決策者們的價值觀和對周遭環境的認知）。朝鮮對俄國的兵力輸出，肯定要從俄國換回某些至少等價的回報。對於這一點，估計所有評論者都不會有異議，問題在於到底換回來甚麼。

 

　　首先是換來外匯論。借出兵力作戰，當然要收回軍費和溢價，正如據今年2月媒體報導，聯合國安全理事會的制裁委員會表示，朝鮮每年透過向海外派遣勞工賺取7.5至11億美元的外匯收入，比聯合國實施制裁前增加近3倍。輸出勞工尚且要賺回外匯，何況出動兵力！哪怕是出動工兵部隊幫助俄軍修築工事，一樣要收錢。但恰恰是這條報導，證明以出兵換取外匯，並非當前朝鮮的緊急需求。如果聯合國安理會制裁委員會的估算屬實，那麼朝鮮目前沒有面臨外匯硬通貨不足的窘境，反而財政底氣比制裁前更足了。換言之，借兵換取外匯這個判斷成立的可能性不高。

 

　　其次是我認為最為荒謬的換取核保護傘論。如果朝鮮感覺面臨韓國發動常規戰爭的威脅，通俗地講，就是面臨韓國國軍發動北侵的威脅，那麼正是朝鮮用兵之時，怎麼可能反過來把自己的兵力往外國調走？有媒體說到達俄烏戰場的朝鮮軍隊是最為精銳的特種作戰部隊，這就更令人費解了！在感覺到面臨戰爭威脅之時，朝鮮會把自己最精銳的部隊調到國外去？另外，這與核保護傘有什麼關係？先不說中國與朝鮮之間存在《中朝友好合作互助條約》（2021年7月21日，中國外交部發言人表示仍然有效），就算朝鮮真的與俄國締結軍事同盟條約，當與韓國爆發常規戰爭時，難道朝鮮要求俄國對南方使用核武器？人家出動常規武器的軍隊，你用核武器還擊？不僅小題大作，而且肯定自陷國際道義危機和戰爭擴大危機。何況，俄烏戰爭未決，俄國領導人宣稱要對烏克蘭使用戰術核武器都好幾回了，都沒有使用，難道會反過頭來，為保護朝鮮抵抗韓國及其同盟美軍而使用核武？俄國與朝鮮會相互做等價交互式的援助行動，但不可能因為援助對方，而把自己主要的資源用在對方身上，而置自己的主要戰場於不顧。

 

筆者認為金正恩出兵援俄並不是為了換取俄羅斯的核保護傘。（美聯社）

 

　　剩下最後可見的結論，就是防護無人機精確打擊的技術支援了。第一，無論是俄烏戰場，還是以色列與哈瑪斯、真主黨和伊朗之間的作戰，無人機的偵察能力與精確打擊的能力，已經令全球刮目相看（把無人機用於刺殺或所謂的斬首行動，以及大規模在正規戰場上使用無人機，絕對比俄烏戰爭和中東衝突來得更早，此處先按下不表）。但與此同時，如何防護和反擊無人機，無論從技術到戰術，目前全球軍事強國都在摸索當中，談不上很成熟。雖然俄國的反無人機科技不算先進，但畢竟在實戰中累積了豐富的經驗，肯定有自己一套防護無人機偵察與攻擊的實用戰術，足以向朝鮮在這方面提供一定的保護。

 

　　第二，朝鮮也很可能急需防護無人機的技術與戰術。10月11日，朝鮮官方指責韓國使用無人機入侵其領空，甚至盤旋在首都平壤上空，空頭大量「反朝鮮黑色政治宣傳品」。宣傳品倒是次要，關鍵是無人機完全突破了朝鮮的防空網，包括雷達和所有防空武器，直搗平壤，如入無人之境，這怎麼不讓朝鮮方面感到威脅？這種長程遙控、低空飛行而避開雷達偵察的利器，既可以攻擊軍用民用目標，更可以尋找和鎖定領導人目標，進行所謂的「斬首行動」。就算不是用無人機直接進行攻擊，畢竟無人機攜帶的炸彈數量和爆炸當量有限，但仍可以對所謂的斬首對象進行座標鎖定，迅速回報後方指揮部，為後方攻擊提供動態的目標位置變化實時情報，引導攻擊的巡航導彈。全球這種攻擊和偵察行動的先例實在多如牛毛，尤其這幾個月以來，以色列對它的中東對手採取接二連三的精確打擊行動，儘管不是每一次都使用無人機作主攻，但無人機在每次行動中都發揮重要作用，著實令人印象深刻，更令人擔憂：以色列都可以做到，韓國背後是美國，又豈會做不到？

 

　　10月29日，據報韓國國家情報院（NIS）在對國會的閉門會議上，匯報了朝鮮的最新動向。韓國情報顯示，平壤方面為領導層的車輛配備了信號干擾器和無人機檢測設備，這反映了朝鮮領導層似乎對無人機的「斬首行動」有所憂慮，正逐步加強防護措施。在處於被制裁的國際環境下，朝鮮要購買最先進的整套防護無人機設備，不是一件容易的事情，何況如本文上述，其實全球反無人機的技術進步仍在探索之中。合法購買不了，不等於不能從國際軍火黑市上購買。但就算突破美西方情報單位和制裁執行單位的重重追查堵截，真的能成功購入成套設備，再好的武器技術產品也需要有高效的戰術，才能把武器的性能發揮至最佳。誰擁有從實戰經驗中摸索出來的最強最實用戰術呢？目前似乎只有俄國、烏克蘭和以色列（撇除偷偷參戰和觀戰的北約國家），能給朝鮮提供技術和戰術支援的，只有俄國了。

 

普京早前訪問朝鮮，與金正恩簽署戰略合作條約。（美聯社）

 

　　別只盯著烏克蘭戰場上有沒有朝鮮人民軍的動向，美國、韓國及其同盟國的偵察衛星、高空偵察機，以及本文主角無人機，可能正盯著平壤新裝備的反無人機設備，旁邊到底有沒有俄國人模樣的顧問在指導使用？而這些顧問很可能是穿著朝鮮軍裝，一如在朝鮮戰爭期間，在鴨綠江、圖們江的上空，也就是所謂的「米格（戰機）空中走廊」，朝鮮人民軍空軍米格戰機正與美國戰機進行激烈戰鬥，但米格戰機內身著朝鮮人民軍空軍制服的飛行員，卻是眼深鼻高的俄國人模樣！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

樂本健【雙11感謝祭】雙重優惠、多買多賞► 了解詳情

我要回應
更多飛常談文章

你可能感興趣

#俄烏戰爭 #大國博弈 #朝鮮 #國際關係 #飛常談 #核保護傘 #無人機
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

香港應參與為中美關係緩和找尋台階

04/11/2024 11:45

大國博弈

舊金．有幾金

01/11/2024 08:10

貨幣攻略

護A股護國

25/10/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk