俄朝之間的軍援換軍援

近月，忽然傳出朝鮮派兵到俄烏衝突前線的新聞，可謂舉世俱感驚訝，各種解讀紛紛推出。筆者先說自己結論：

烏克蘭情報機構發放片段，指朝鮮軍隊已進入俄烏戰場。（互聯網）

一、這很可能是雙方彼此在相互軍援，朝鮮用輸出兵力換取俄國支援自己反無人機技術與戰術。俄國在烏克蘭戰場兵源日見短缺，所以需要朝鮮提供新的兵源；朝鮮領導人可能感受到無人機精確打擊的壓力，但苦於缺乏反無人機技術和實戰經驗，所以需要具備豐富實戰經驗的俄國加以支援。

二、很多評論認為，朝鮮對俄國輸出兵力，是等同於輸出外勞，以賺取外匯，支撐其體制的運作。不否認朝鮮領導人有這方面的考慮，但不會是出兵的主要原因。另外，也有少數評論認為，南北韓近日關係非常緊張，劍拔弩張，戰爭爆發的危機在上升，所以朝鮮以向俄國派兵來換取俄國對自己提供軍事保護，包括核保護傘。這個觀點最為荒謬。

先說第一點，國際關係從來沒有免費午餐，國家利益肯定是第一位的（當然如何界定「國家利益」，則取決於決策者們的價值觀和對周遭環境的認知）。朝鮮對俄國的兵力輸出，肯定要從俄國換回某些至少等價的回報。對於這一點，估計所有評論者都不會有異議，問題在於到底換回來甚麼。

首先是換來外匯論。借出兵力作戰，當然要收回軍費和溢價，正如據今年2月媒體報導，聯合國安全理事會的制裁委員會表示，朝鮮每年透過向海外派遣勞工賺取7.5至11億美元的外匯收入，比聯合國實施制裁前增加近3倍。輸出勞工尚且要賺回外匯，何況出動兵力！哪怕是出動工兵部隊幫助俄軍修築工事，一樣要收錢。但恰恰是這條報導，證明以出兵換取外匯，並非當前朝鮮的緊急需求。如果聯合國安理會制裁委員會的估算屬實，那麼朝鮮目前沒有面臨外匯硬通貨不足的窘境，反而財政底氣比制裁前更足了。換言之，借兵換取外匯這個判斷成立的可能性不高。

其次是我認為最為荒謬的換取核保護傘論。如果朝鮮感覺面臨韓國發動常規戰爭的威脅，通俗地講，就是面臨韓國國軍發動北侵的威脅，那麼正是朝鮮用兵之時，怎麼可能反過來把自己的兵力往外國調走？有媒體說到達俄烏戰場的朝鮮軍隊是最為精銳的特種作戰部隊，這就更令人費解了！在感覺到面臨戰爭威脅之時，朝鮮會把自己最精銳的部隊調到國外去？另外，這與核保護傘有什麼關係？先不說中國與朝鮮之間存在《中朝友好合作互助條約》（2021年7月21日，中國外交部發言人表示仍然有效），就算朝鮮真的與俄國締結軍事同盟條約，當與韓國爆發常規戰爭時，難道朝鮮要求俄國對南方使用核武器？人家出動常規武器的軍隊，你用核武器還擊？不僅小題大作，而且肯定自陷國際道義危機和戰爭擴大危機。何況，俄烏戰爭未決，俄國領導人宣稱要對烏克蘭使用戰術核武器都好幾回了，都沒有使用，難道會反過頭來，為保護朝鮮抵抗韓國及其同盟美軍而使用核武？俄國與朝鮮會相互做等價交互式的援助行動，但不可能因為援助對方，而把自己主要的資源用在對方身上，而置自己的主要戰場於不顧。

筆者認為金正恩出兵援俄並不是為了換取俄羅斯的核保護傘。（美聯社）

剩下最後可見的結論，就是防護無人機精確打擊的技術支援了。第一，無論是俄烏戰場，還是以色列與哈瑪斯、真主黨和伊朗之間的作戰，無人機的偵察能力與精確打擊的能力，已經令全球刮目相看（把無人機用於刺殺或所謂的斬首行動，以及大規模在正規戰場上使用無人機，絕對比俄烏戰爭和中東衝突來得更早，此處先按下不表）。但與此同時，如何防護和反擊無人機，無論從技術到戰術，目前全球軍事強國都在摸索當中，談不上很成熟。雖然俄國的反無人機科技不算先進，但畢竟在實戰中累積了豐富的經驗，肯定有自己一套防護無人機偵察與攻擊的實用戰術，足以向朝鮮在這方面提供一定的保護。

第二，朝鮮也很可能急需防護無人機的技術與戰術。10月11日，朝鮮官方指責韓國使用無人機入侵其領空，甚至盤旋在首都平壤上空，空頭大量「反朝鮮黑色政治宣傳品」。宣傳品倒是次要，關鍵是無人機完全突破了朝鮮的防空網，包括雷達和所有防空武器，直搗平壤，如入無人之境，這怎麼不讓朝鮮方面感到威脅？這種長程遙控、低空飛行而避開雷達偵察的利器，既可以攻擊軍用民用目標，更可以尋找和鎖定領導人目標，進行所謂的「斬首行動」。就算不是用無人機直接進行攻擊，畢竟無人機攜帶的炸彈數量和爆炸當量有限，但仍可以對所謂的斬首對象進行座標鎖定，迅速回報後方指揮部，為後方攻擊提供動態的目標位置變化實時情報，引導攻擊的巡航導彈。全球這種攻擊和偵察行動的先例實在多如牛毛，尤其這幾個月以來，以色列對它的中東對手採取接二連三的精確打擊行動，儘管不是每一次都使用無人機作主攻，但無人機在每次行動中都發揮重要作用，著實令人印象深刻，更令人擔憂：以色列都可以做到，韓國背後是美國，又豈會做不到？

10月29日，據報韓國國家情報院（NIS）在對國會的閉門會議上，匯報了朝鮮的最新動向。韓國情報顯示，平壤方面為領導層的車輛配備了信號干擾器和無人機檢測設備，這反映了朝鮮領導層似乎對無人機的「斬首行動」有所憂慮，正逐步加強防護措施。在處於被制裁的國際環境下，朝鮮要購買最先進的整套防護無人機設備，不是一件容易的事情，何況如本文上述，其實全球反無人機的技術進步仍在探索之中。合法購買不了，不等於不能從國際軍火黑市上購買。但就算突破美西方情報單位和制裁執行單位的重重追查堵截，真的能成功購入成套設備，再好的武器技術產品也需要有高效的戰術，才能把武器的性能發揮至最佳。誰擁有從實戰經驗中摸索出來的最強最實用戰術呢？目前似乎只有俄國、烏克蘭和以色列（撇除偷偷參戰和觀戰的北約國家），能給朝鮮提供技術和戰術支援的，只有俄國了。

普京早前訪問朝鮮，與金正恩簽署戰略合作條約。（美聯社）

別只盯著烏克蘭戰場上有沒有朝鮮人民軍的動向，美國、韓國及其同盟國的偵察衛星、高空偵察機，以及本文主角無人機，可能正盯著平壤新裝備的反無人機設備，旁邊到底有沒有俄國人模樣的顧問在指導使用？而這些顧問很可能是穿著朝鮮軍裝，一如在朝鮮戰爭期間，在鴨綠江、圖們江的上空，也就是所謂的「米格（戰機）空中走廊」，朝鮮人民軍空軍米格戰機正與美國戰機進行激烈戰鬥，但米格戰機內身著朝鮮人民軍空軍制服的飛行員，卻是眼深鼻高的俄國人模樣！