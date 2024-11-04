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04/11/2024

由奧蘇利雲講到香港的人才計劃

#港是港非 #奧蘇利雲 #桌球天王 #優才計劃 #人才計劃 #港聞娛樂
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  • 李慕飛

    李慕飛

    李慕飛，資深政策研究及傳媒工作者，曾近距離觀察政府施政，用心研究政策得與失。

    但凡香港事，無論是與非，事事關心。

    港是港非

    本欄每周一更新

　　曾七奪世界冠軍、被喻為桌球天王的奧蘇利雲，透過優才計劃正式成為香港市民，令到本港一眾桌球迷興奮不已，入境處更加拍片，由處長訪問奧蘇利雲，講述為何申請做香港人。毫無疑問，奧蘇利雲來港有著巨大效應，有助說好香港故事，亦可推廣香港各項招攬人才計劃，筆者更有興趣了解天王來港的原因。老實說，政府當初推出各項人才計劃時，筆者對計劃能否成功，只是半信半疑，如今各項計劃已有16萬名人才來港，已經遠超原本10萬名的目標。

 

被喻為桌球天王的奧蘇利雲，透過優才計劃正式成為香港市民（Shutterstock）

 

　　奧蘇利雲說，申請來港是因為喜歡香港的生活，並提及香港有良好稅制。根據會計界的估算，奧蘇利雲移民來港後，只須繳交15%的稅率，而在英國以他的收入稅率高達45%。事實上，香港簡單低稅制是香港成功的重要基石，不單成功吸引奧蘇利雲，更加吸引到國際富豪來港成立家族辦公室，或將資產交託香港管理。

 

　　今年《全球金融中心指數》報告，香港終於能夠擊退競爭對手新加坡，重奪世界金融中心第三位的「金漆招牌」，根據財經界的分析，其中一個成功因素，就是財富管理及家族辦公室的業務辦得相當成功，財富管理業務更以每年7.6%的速度增長，預計未來數年有機會挑戰瑞士世界財富管理的龍頭地位。香港今次的成功，有多項不同因素，例如歐洲戰火連天、富豪對瑞士金融機構出現疑慮、以至地緣政治持續緊張，但當然香港要有自身的優勢，簡單低稅制就是其中的關鍵，香港不但稅率低，而且無資產增值稅、無遺產稅，對國際資金及富裕人士有很大吸引力，今次奧蘇利雲或許是一個好例子！值得一提，有學者指出，只要香港做好有關業務，未來有能力取代倫敦，成為全球第二大金融中心。

 

　　當然奧蘇利雲來港，估計與中國龐大商機亦有很大關係，內地近年桌球熱潮方興未艾，以奧蘇利雲的名氣，在內地各大城市開設桌球會，一定獲得內地市民熱烈歡迎，另外澳門各大賭場會定時舉辦表演賽，傳聞奧蘇利雲一場數小時的比賽，酬金以百萬計。當然，英國目前政治及經濟都處於不明朗的局面，歐洲及中東亦戰火不斷，香港精緻的生活方式、風光明媚的自然景色、及安全穩定的社會環境，對不少外國人士別具吸引力！

 

　　最後，筆者提醒一下，各項人才計劃雖然辦得成功，但政府必須做好融合的工作，以防激發起專才與本地人之間的矛盾。目前已有16萬名人才來港，假設每名人才帶同2至3名家屬來港，估計抵港的人數已達40多萬，已經是一個不小的群體。由於生活習慣不同，人才家庭亦可能佔用了部分社會資源，難免會有本地人有意見，早前就有團體聯署要求人才的子女不應該立即列為本地學生，因為此舉令本港學生不公平。筆者相信，類似的爭議會不斷浮現，政府必須及早處理！

 

 

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