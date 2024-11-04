抹茶控必食︱IKEA 抹茶甜品祭9大甜品︰抹茶新地筒／宇治金時新地配鯛魚燒自選抹茶濃度！抹茶芝士蛋糕最貴只賣$26？即睇價錢＋售賣點

抹茶控 Attention！ IKEA美食站又有新品上市啦，帶來9 款抹茶甜品系列，仲係香港美食站獨家推出！最新的抹茶新地筒及宇治金時新地配鯛魚燒新地，均有2.5%和8%抹茶濃度供選擇，抹茶愛好者們 must try！

2.5%、8%抹茶濃度供選擇

率先登場的是季節限定登場抹茶新地筒，只賣$6起，價錢冇得輸。緊接的還有宇治金時新地配鯛魚燒，香甜紅豆配微微苦澀的抹茶，實在perfect match，再配上外脆內軟的鯛魚燒，好有日式風味！兩款新地均有2.5%和8%抹茶濃度供選擇，相信抹茶愛好者們兩個濃度都會一試比較！

抹茶新地筒 抹茶濃度2.5%$6、抹茶濃度8% $9

宇治金時新地伴鯛魚燒抹茶濃度2.5% $16、抹茶濃度8% $19

下一頁：更多新推抹茶甜