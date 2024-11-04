環保回收︱萬寧11月加推「回收藥物計劃」 邊類藥物不回收？藥水／中成藥可回收？留意一個重要回收條件！過去呢類藥物回收量最多！即睇回收分店地點

家中有舊藥或過期藥物，你會直接沖進馬桶？丟棄在垃圾桶？萬寧於11月再度加推服務，於指定藥房設立「藥物回收箱」收集過期或剩餘藥物，所收集的藥餘會送到化學廢物處理中心妥善銷毀，減低對環境及人體健康的影響。即睇回收分店地點！

如果藥物棄置不當，藥物的化學成份可能會滲入泥土或溶入海水，對環境生態造成污染，更有機會進入食物鏈威脅人體健康。萬寧於今年 6 月推出爲期一個月嘅「回收藥物計劃」中，總共收集到超過 330 萬粒剩餘或過期藥丸，數量為去年回收量的2 倍，當中回收數量最多是傷風感冒類藥物！

萬寧於11月再度加推服務，11 月 1 日至 28 日全港萬寧藥房（機場分店除外）設立「藥物回收箱」，收集過期或剩餘藥物，所收集的藥餘會轉交到由環境保護署認可的化學廢物收集商，然後再送到化學廢物處理中心妥善銷毀，以減低對環境及人體健康的影響。

可回收藥物條件

留意，並非所有藥物都適用於是次藥物回收計劃，只限固體藥丸，不包括危險藥物、藥水及中成藥。萬寧藥劑師當值期間方能提供回收藥物服務；若藥劑師未能提供服務時，請勿將藥物投進回收箱。詳情可到萬寧任何一間藥房分店或透過WhatsApp向當值藥劑師查詢。

「回收藥物計劃」指定萬寧分店

勿貯存大量藥物易過期

其中一個有剩餘藥物的原因，是病人只服用部分藥物或突然停藥，但可能會導致治療效果不佳或產生不良後果，例如沒有按指示完成整個抗生素療程，可能無法完全殺滅細菌，產生耐藥性，增加日後的治療難度。其實，醫生處方的藥物療程是根據患者病情和身體狀況而度身訂造的；除非特別註明藥物是按需要時服，否則患者應按醫生或藥劑師指示完成整個藥物療程。

此外，部分人家中有大量貯存藥物「看門口」，不過此舉可能會出現藥物過期、被他人誤用或將來病情已不適宜服用此藥物等問題。因此，消費者應該謹慎購買藥物，只購買自己及家人及時需要的藥物，減少浪費和囤積。