借劉德華炒作，綠營抹紅碰釘

台灣的政治人物只要會罵會炒作話題，就有選票。例如公開指責官員、政壇敵人甚至企業家，不管罵得有沒有道理，一定有粉絲叫好，綠營政客更借由側翼助陣煽風點火，每每達到人氣上升效果。不過，最擅長這一招術的民進黨立委王定宇，卻因為批評來台演出的香港藝人劉德華「媚共」，踢到鐵板引發撻伐，被迫急忙改口。

民進黨立委王定宇臉書發文指劉德華「媚共」引發批評。

睽違11年的劉德華演唱會，10月31日到11月3日在台北市小巨蛋舉行，第一天不巧遇到超強颱風康妮侵台，全台停班停課。主辦單位未在第一時間宣布取消或延期，民進黨立委王定宇大表不滿在臉書發文。批評主辦單位不顧公共安全風險，並指劉德華在香港反修例、武力威脅台灣等議題上都站在「媚共」的立場，還擔任中國電影家協會第十一屆副主席，雖然台灣依法讓他舉辦演唱會，但是並不值得去看上一眼。

王定宇臉書迅速被大批劉德華歌迷灌爆，批評他借劉德華蹭流量。不少台灣網友指王定宇的邏輯有問題，劉德華是中國人，親中愛國是理所當然的事，有甚麼值得批評？部份網紅更諷刺，修理劉德華如果對民進黨加分的話，就請繼續表演吧！更提醒民進黨的立委、議員，應該先去看看自己選區有多少劉德華的歌迷影迷！

可能輿論和民情反應太過激烈，當局馬上出面止血，主管兩岸事務的「陸委會主委」邱垂正亦公開打臉王定宇，認為劉德華沒有發表過傷害台灣的言論，是依法同意在台表演。

不過，民間怒氣似乎無法完全平息，網友和傳媒開始挖出民進黨對自己同志親共視而不見，對於所謂「媚共」完全是雙重標準。

王定宇屬於民進黨內派系「湧言會」，派系內的前立委趙天麟，被爆出和大陸女子有長期婚外情。敏感而且極具爭議的是，當時趙天麟擔任立法院「國防及外交委員會」委員，手上握有防務和外事機密資料，讓傳媒懷疑透過小三親中賣台。事發後民進黨當局聲稱司法單位進行調查，但一年多過去仍無聲無息。

睽違11年劉德華在台再辦演唱會門票秒殺。（Andy Lau IG圖片）

民進黨政客一邊批評國民黨人士親中賣台，一邊卻默默大賺人民幣，像是反中大將前立委鄭運鵬，平常不斷以抹紅手段攻擊他人騙選票，結果卻被揭露曾經以「中國台灣」籍在中國大陸做生意。更不要說現任「國防部長」顧立雄，1983年至2016年擔任「萬國法律事務所」資深合夥律師，而該事務所於1991年在福州市成立分支事務所，賺人民幣絕不缺席。

劉德華不論是演藝才華或人品都公認非常傑出，正面形象深植人心，1999年台灣發生921大地震後，20日才結束台灣表演工作的劉德華，沒過幾天就再到台灣為災民募款。在知道很多災民怕餘震不敢回家後，還動用關係從外國採購1萬個睡袋捐給災民。2009年台灣發生「八八風災」，劉德華同樣出錢出力，劉德華慈善基金會，數十年來更嘉惠了無數需要幫助的弱勢族群。

王定宇計劃參選下一屆台南市長，近期頻繁趁機製造聲量，不排除是批評劉德華的動機。只是他沒想過，自己只不過以8萬9千多票當選台南市立委，市內的「劉太太們」相信遠不止此數，最遑論全台的歌迷人數。部份輿論更斷言，經此一役已經重創王定宇的支持度，綠營的抹紅招數總算踢到鐵板了。