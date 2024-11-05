  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
台灣熱話
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

05/11/2024

借劉德華炒作，綠營抹紅碰釘

#台灣 #台灣熱話 #政客 #劉德華 #演唱會 #民進黨 #王定宇
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。


    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　台灣的政治人物只要會罵會炒作話題，就有選票。例如公開指責官員、政壇敵人甚至企業家，不管罵得有沒有道理，一定有粉絲叫好，綠營政客更借由側翼助陣煽風點火，每每達到人氣上升效果。不過，最擅長這一招術的民進黨立委王定宇，卻因為批評來台演出的香港藝人劉德華「媚共」，踢到鐵板引發撻伐，被迫急忙改口。

 

民進黨立委王定宇臉書發文指劉德華「媚共」引發批評。

 

　　睽違11年的劉德華演唱會，10月31日到11月3日在台北市小巨蛋舉行，第一天不巧遇到超強颱風康妮侵台，全台停班停課。主辦單位未在第一時間宣布取消或延期，民進黨立委王定宇大表不滿在臉書發文。批評主辦單位不顧公共安全風險，並指劉德華在香港反修例、武力威脅台灣等議題上都站在「媚共」的立場，還擔任中國電影家協會第十一屆副主席，雖然台灣依法讓他舉辦演唱會，但是並不值得去看上一眼。

 

　　王定宇臉書迅速被大批劉德華歌迷灌爆，批評他借劉德華蹭流量。不少台灣網友指王定宇的邏輯有問題，劉德華是中國人，親中愛國是理所當然的事，有甚麼值得批評？部份網紅更諷刺，修理劉德華如果對民進黨加分的話，就請繼續表演吧！更提醒民進黨的立委、議員，應該先去看看自己選區有多少劉德華的歌迷影迷！

 

　　可能輿論和民情反應太過激烈，當局馬上出面止血，主管兩岸事務的「陸委會主委」邱垂正亦公開打臉王定宇，認為劉德華沒有發表過傷害台灣的言論，是依法同意在台表演。

 

　　不過，民間怒氣似乎無法完全平息，網友和傳媒開始挖出民進黨對自己同志親共視而不見，對於所謂「媚共」完全是雙重標準。

 

　　王定宇屬於民進黨內派系「湧言會」，派系內的前立委趙天麟，被爆出和大陸女子有長期婚外情。敏感而且極具爭議的是，當時趙天麟擔任立法院「國防及外交委員會」委員，手上握有防務和外事機密資料，讓傳媒懷疑透過小三親中賣台。事發後民進黨當局聲稱司法單位進行調查，但一年多過去仍無聲無息。

 

睽違11年劉德華在台再辦演唱會門票秒殺。（Andy Lau IG圖片）

 

　　民進黨政客一邊批評國民黨人士親中賣台，一邊卻默默大賺人民幣，像是反中大將前立委鄭運鵬，平常不斷以抹紅手段攻擊他人騙選票，結果卻被揭露曾經以「中國台灣」籍在中國大陸做生意。更不要說現任「國防部長」顧立雄，1983年至2016年擔任「萬國法律事務所」資深合夥律師，而該事務所於1991年在福州市成立分支事務所，賺人民幣絕不缺席。

 

　　劉德華不論是演藝才華或人品都公認非常傑出，正面形象深植人心，1999年台灣發生921大地震後，20日才結束台灣表演工作的劉德華，沒過幾天就再到台灣為災民募款。在知道很多災民怕餘震不敢回家後，還動用關係從外國採購1萬個睡袋捐給災民。2009年台灣發生「八八風災」，劉德華同樣出錢出力，劉德華慈善基金會，數十年來更嘉惠了無數需要幫助的弱勢族群。

 

　　王定宇計劃參選下一屆台南市長，近期頻繁趁機製造聲量，不排除是批評劉德華的動機。只是他沒想過，自己只不過以8萬9千多票當選台南市立委，市內的「劉太太們」相信遠不止此數，最遑論全台的歌迷人數。部份輿論更斷言，經此一役已經重創王定宇的支持度，綠營的抹紅招數總算踢到鐵板了。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

樂本健【雙11感謝祭】雙重優惠、多買多賞► 了解詳情

我要回應
更多台灣熱話文章

你可能感興趣

#台灣 #台灣熱話 #政客 #劉德華 #演唱會 #民進黨 #王定宇
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

美國總統大選何時才可「塵埃落定」？

05/11/2024 13:04

大國博弈

高息定存 | 創興加3個月存息至3.6厘，渣打6個月3.48...

04/11/2024 19:20

貨幣攻略

聽話！買ETF

29/10/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk