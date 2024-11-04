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04/11/2024

Disney+ 11月片單︱2大韓劇推介︰男神池昌旭《江南B-Side》、《熱血司祭2》爆笑回歸！全新紀錄片《披頭四1964》邊位金像大導監修？呢位港產演員新美劇要撐！

#紀錄片 #Disney+ #披頭四 #煲劇 #美劇 #Beatles #11月片單 #韓劇 #推介
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Text: Eunice Chow Photo: Disney+ fb、預告片截圖

　　Disney+ 11月片單又來了！韓劇仍是主打，焦點推介男神池昌旭主演的懸疑動作劇集《江南B-Side》，另外超人氣韓劇《熱血司祭2》睽違5年爆笑回歸，美籍港人演員Jimmy O. Yang主演懸疑美劇《內景唐人街》則令人期待。喜歡音樂及紀錄片的朋友，一定要睇由奧斯卡金像大導馬田史高西斯4K修復製作《披頭四1964》，回味世界級樂隊獨特文化風潮，還有記錄一代傳奇音樂大師靈感來源及創作過程的《配樂大師：約翰威廉斯》。適逢11月是迪士尼的大日子，大人及小朋友 fans可以重溫「米奇米妮生日片單」！

 

Disney+ 11月片單推介︱1《江南B-Side》Gangnam B-Side（韓劇） 11月6日

 

 

　　韓劇《江南B-Side》集合犯罪、懸疑、動作元素於一身，加上有男神池昌旭、實力派演員趙祐鎮加持，絕對係劇迷心水之選。故事講述江南接二連三發生人口失蹤案，令游走喺黑暗勢力之間的中介人尹吉晧（池昌旭飾）、刑警姜董佑（趙祐鎮飾）與檢察官閔書真（河潤景飾）組成正邪聯盟，深入調查隱藏在失蹤案背後的關係網。

 

 

　　《江南B-Side》是《惡中之惡》、《新世界》製作團隊最新力作，更有百想藝術大賞電影部門女新人金形瑞BIBI加入，甚有可觀性。

 

Disney+ 11月片單推介︱2《熱血司祭2》The Fiery Priest 2 （韓劇）11月8日

 

 

　　《熱血司祭》第一季首爾圈收視高達24.7%兼橫掃電視劇大奬，走勢強勁，來到第二季原班人馬回歸，金南佶飾演的前特警神父，偽裝成神學院教師，聯手信賴已久的檢察官朴京善（李荷妮飾）同刑警具大榮（金成均飾），去釜山對抗最大嘅地下販毒集團，熱血三人組暴走回歸，誓要以上帝之手懲罰魔鬼！

 

 

下一頁︰更多Disney+ 11月片單推介

 

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