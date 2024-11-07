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07/11/2024

以小過卦看美國大選後何去何從

#美國大選 #易經看世界 #薩姆規則 #小過卦
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  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

     

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    易經看世界

    本欄隔周四更新

　　美國大選後誰人入主白宫已塵埃落定，但不管誰做總統，都要面對未來四年的新形勢。如今最多人關心的，是新總統怎樣拆解美國正要面臨經濟衰退的風險，以美國經濟執世界之牛耳，有甚麼風吹草動，都會波及全世界。

 

　　美國經濟的表現一向引人注目，尤其是它佔全球GDP的26%，近20年無出其右。作為全球主要貨幣的美元，掌控貨幣規則，體現美國經濟的強大和美元在全球貨幣的主導地位。然而，強勢表現的背後，仍面臨各種不確定因素。

 

　　踏入21世紀，全球化進程加速使國際經濟和金融市場更緊密，也加強美國與其他主要經濟體的聯繫，提升了美元在全球經濟體系的影響，且帶來新的挑戰。推動美國經濟成長的主力，以金融服務和科技業最為突出，擁有許多世界領先的公司，如蘋果、谷歌和高盛等，在全球市場舉足輕重。

 

美國的經濟結構高度依賴金融體系和科技產業（iStock）

 

　　美國的經濟結構高度依賴金融體系和科技產業，聯邦政府主導稅收與部門支出，而聯邦儲備則獨立負責貨幣供給。但這三者關係錯綜複雜，而經濟學家多是憑數據看經濟升跌，例如女經濟學家薩姆(Claudia Sahm)於2019年提出的「薩姆規則」（Sahm rule），指出美國3個月失業率移動平均值，比前12個月內失業率低點多超過0.5%時，便意味經濟面臨衰退。

 

　　當然，僅憑「薩姆規則」，並不能看到經濟是否衰退的全貌，其他數據，如物價上升指數、消費者信心指數、非農業就業指數、房地產交投指數等，都要參考。但對一般小市民來說，沒有這些專業知識，是否對經濟前景預測便無能為力？

 

黃金是亂世的避風塘（Shutterstock）

 

　　但小市民雖然沒有專業知識，卻有嗅覺，會對經濟市場嗅到不對勁的氣味。這股氣味，便是黃金價格不斷再創新高，目前已突破2700美元/盎司關口。而不少金融機構，還持續看漲金價，表示金價未漲到頂點。而眾所週知，黃金是亂世的避風塘。當地緣政治局勢愈緊張，中東衝突局面升級，朝鮮半島局勢惡化，避險情緒和對市場擔憂，促使更多投資者尋求黃金這類避險資產，使人對經濟前景難言樂觀。

 

　　世事紛擾，大可一卜，看看是個甚麼卦。筆者姑以「美國大選後」起卦，以「美國」為上卦，「大選後」為下卦。「美」字9 劃，「國」字11劃，共20 劃，除8 餘4 ，得出震卦。「大選後」的「大」字3 劃，「選」字左旁是「辵」，7 劃，故「選」字合共19劃 ，「後」字9 劃，「大選後」合共31劃，除8 餘7 ，得出艮卦。

 

　　全卦是上震下艮，是為雷山小過卦。《易經》有大過卦也有小過卦，但「大過」不是大的過失，「小過」不是小的過失。《易經》以陽為大，以小為陰，大過卦是陽氣過盛，小過卦是陰氣過盛。可見大選後的美國，陰邪力量不斷增加，情況不妙。

 

雷山小過卦

 

　　再看變爻。上卦20劃，下卦31劃，合51劃，除6餘3 ，是3爻變。小過卦的九三爻辭曰：「弗過防之，從或戕之，凶。」，意思是遇上阻力，難以通過，要嚴加防備，若放縱則有禍害，結果是凶。再看小過卦的交互卦是大過卦，可見禍害是因為要做世界警察，到處點火而來。而變卦是豫卦，「豫」者防也，似是警告美國好自為之，不要惹事生非！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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