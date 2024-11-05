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05/11/2024

UNIQLO太古新店11月29日開幕！首間UNIQLO COFFEE賣咖啡 新店2.5萬平方呎 全新兒童專區不賣衫？改造修補服務RE.UNIQLO STUDIO推獨家刺繡圖案

#新店 #Shopping #UNIQLOCOFFEE #咖啡 #UNIQLOKIDSLIBRARY #太古城中心 #太古 #Uniqlo
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Text: Eunice Chow Photo: UNIQLO

　　UNIQLO「太古新店」將於11月29日在太古城中心開幕！太古新店設有兩層，總面積近 25,000 平方呎，是首間以 LifeWear 及生活美學為主題的店舖，首次引進香港的 UNIQLO COFFEE，賣咖啡！新店亦將成為全港第二大分店。

 

 

　　不過，官方講明新店的UNIQLO COFFEE目的不是打造一個專門咖啡館，而是客人有多個舒適休息時刻來一個Coffee break。新店亦首次在香港推出UNIQLO KIDSLIBRARY專區，小朋友可於此閱讀童書及多一個親子空間。

 

 

　　此外，新店還提供改造和修補服務的RE.UNIQLO STUDIO，令衣物更有個人特色外，亦透過小修小補技巧減少衣物浪費，給它們重生的機會。此外，UNIQLO 與本地藝術家 Moving Drawing 合作布置新店，以及推出一系列的商品，包括「太古新店」RE.UNIQLO STUDIO 的獨家刺繡圖案。

 

新店提供改造和修補服務的RE.UNIQLO STUDIO。

UNIQLO 與本地藝術家 Moving Drawing 合作。

新店提供改造和修補服務的RE.UNIQLO STUDIO。

新店提供改造和修補服務的RE.UNIQLO STUDIO。

 

　　除銅鑼灣利舞臺旗艦店、旺角新世紀廣場店、海港城店外，UNIQLO「太古新店」亦有設顧客定制個性化 T 恤的 UTme!服務。

 

 

UNIQLO「太古新店」

開業日期：2024 年 11 月 29 日

地址﹕香港太古城太古路 18 號太古城中心 1 樓 100 店及 2 樓 217 店

UTme! 服務詳情

RE.UNIQLO STUDIO 服務詳情

 

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