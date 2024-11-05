KK星期二｜美國大選結果點影響金、股、匯走勢？｜比特幣曾跌至68000美元企穩未？

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

美國總統大選即將舉行，候選人特朗普及賀錦麗形勢可謂「叮噹馬頭」，到底最後總統一位花落誰家，點樣影響金、股、匯，甚至係虛擬貨幣市場？投資者要繼續揸股定現金？同時，內地人大常委會會議亦正舉行得如火如荼，最近則有明確指出，將增加地方債以解決隱性債務問題，市場料周五(8日)將有更明確的政策詳情。

影片網址：https://www.youtube.com/live/5bcyZiDLYhk?feature=shared

►把時間軸拉到02:26開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8