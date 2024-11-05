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05/11/2024

逾五十年歷史中西成藥批發老字號！黃道益活絡油、保心安油等人氣產品代理商

#藥廠 #藥房 #中醫藥業 #保心安油 #中成藥 #雙飛人 #毅生行 #活絡油
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Text: Kelvin Chan Photo: Boris Lee 及 Neo Lo

　　以往討論中醫藥業，通常會提及藥房、中藥行或藥廠，鮮少有人探討中成藥業背後的重要推手－批發／拆家。毅生行乃本港一間逾五十年的老字號，由南海人張志昌成立。他在1950年來到香港，並於經營藥品批發的中正藥行工作，及後在1960年代自立門戶，成立毅生行，繼續從事中西成藥批發，現由其子張柏興打理公司。毅生行現時代理中西藥物，其產品來自不同藥廠，包括黃體超製藥廠（瀉利丹）、黃道益藥廠（活絡油）、法國利佳製藥廠（雙飛人）、太和洞藥廠（久咳丸）、李萬山藥廠（脾腸丸）、保心安藥廠（保心安油及保心安膏）及蜆殼藥行（胃散）等等。

 

 

　　張志昌白手起家的故事亦與不少戰後華人相似。當時港英政府對華人的醫療、社會福利援助有限，中成藥成為平民百姓的日常醫療必需品，因此中醫藥市場相當蓬勃。同時，抵港華人往往建立或加入同鄉會，藉鄉親網絡互相扶持，張志昌亦不例外。在1950年代到港之際，張志昌在南海同鄉介紹下，進入中正批發藥行工作，其後他創立毅生行，起初在深水埗欽州街物業，上層用作批發貨倉，下層銷售中西成藥。及後，鄉親冠華集團的海叔和銘叔關照，願以低廉價格出讓長沙灣冠榮大廈三層，張志昌購入之後用作廠房，批發業務規模得以擴大。

 

 

　　在1950、60年代，大量藥廠出於經營環境考慮，從廣東等地遷至香港，故戰後香港亦搖身一變，成為冷戰格局下一個重要的中藥港，將中成藥及藥材運送至全球華人。在本土市場當中，拆家在中成藥業當中具有獨特的角色。一般而言，藥廠從批發商購入原材料後，將其加工炮製，製成成藥，但由於資源限制，不少藥廠並不設立門市，故生產成藥後，需要倚賴拆家大量購入成藥，再分銷至全港各地藥房及中藥行。拆家對中成藥市場運作具有重要意義，一方面具有足夠物流資源，一旦門市需要不同藥物，隔天即能立即送貨，能迅速回應市場需要，另一方面，拆家亦需與藥行及藥房打好關係，並協助藥廠推廣新產品至門市。簡而言之，拆家作為批發商，負責靈活調節整個中成藥市場。

 

 

　　毅生行在成立之際，當時本地交通未臻完善，成藥運輸並不方便，往往需要張志昌及其伙記，在深夜由深水埗碼頭，前往香港島一帶的藥廠入貨，甚至平日「行街」分銷貨物之時，亦以單車代步，游說不同門市購入其產品。毅生行生意規模集中在九龍及新界，張志昌及其弟張誠昌積極擴展生意，每天頻繁「行街」，即叩門並與不同藥房中藥行建立關係，推銷其經手的中西成藥，當張柏興在1979年來港，亦由底層做起，透過「行街」，摸索並以第一身的角度理解中成藥市場的需求。

 

 

　　毅生行作為批發代理，亦見證中成藥市場變遷。張柏興接手之初，萬金油、均隆驅風油為時興成藥。時移世易，黃道益活絡油等等產品取而代之，甚至成為大陸流行而供不應求的藥物之一。毅生行堅持經營至今，業務廣範，為香港具規模的批發商，多年經營本土市場，後人亦願意繼承家業，近年在港開設藥房，擴展家族生意。回顧中成藥業的歷史，中成藥批發商十分重要，有助大眾理解中醫藥作為一個產業如何運作，而批發商作為中介，則靈活調節市場，回應市場需求。

 

毅生行 - 葵涌

創於: 1960年

經營: 藥品批發

地址: 葵涌梨木道63-71號中僑貨倉大廈二樓

商品: 中成藥、西藥

受訪: 張柏興先生

日期: 2024年3月16日

 

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