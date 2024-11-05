電子牛肉乾｜2025年實行告票電子化！11月18日起申請車牌須核實電子聯絡方式

警方與運輸署上星期舉行聯合記者會，宣布由11月18日起，市民新申請或續領駕駛執照、車輛牌照等21項牌照時，需要提供和核實香港流動電話號碼或電郵地址作為電子聯絡方式。因為警方將於明年上半年逐步推行電子交通執法，車主、駕駛執照或相關牌照的持有人如果違反交通規例時，警方會透過經已核實的電子聯絡方式（短信或電郵）發出告票。

警方明年上半年逐步推行電子交通執法。（圖片來源：政府新聞網）

由2024年11月18日起，市民向運輸署申請牌證或續牌時，必須提供一個常用的香港流動電話號碼或電郵地址作為「電子聯絡方式」。申請人必須以一次性密碼核實該「電子聯絡方式」，運輸署才會處理該申請。經網上遞交「牌證申請」，「電子聯絡方式」會在申請過程中以一次性密碼即時核實。但如以紙本遞交「牌證申請」（經櫃位、投遞箱及郵寄），就要先前往運輸署指定網上平台以一次性密碼核實「電子聯絡方式」，再在表格填寫同一經核實的「電子聯絡方式」，並於核實後三個月內遞交申請表格。

市民向運輸署申請牌證或續牌時，必須提供一個常用的香港流動電話號碼或電郵地址作為「電子聯絡方式」。（圖片來源：香港警察YouTube截圖）

推行初期 將同時發出電子及紙本告票

為了讓市民於計劃推行初期有足夠時間適應，警方會實施「雙軌並行」安排，即是會向違例人士同時發出電子告票及紙本告票。警務處日後亦會推出處理告票的專屬網站和手機應用程式，並加入轉數快、信用卡等付款方式。

計劃推行初期，警方會同時發出電子及紙本告票。（圖片來源：香港警察YouTube截圖）

防騙口號：「有#無link，.gov.hk你要認清」

警方提醒市民，目前並未開始發出電子告票，所以現階段任何聲稱為電子告票的短信或電郵必為偽冒！此外，將來相關短信或電郵都不會附有超連結，而短信發送人名稱會以「#」號開首。運輸署亦提醒大家，必須提供正確且常用的電話號碼或電郵地址，否則便有可能錯過繳費通知書，以致未能及時繳交電子告票罰款或隧道費，因而要承擔罰款或附加費。

防騙貼士1：目前並未開始發出電子告票，現階任何聲稱為電子告票的短信或電郵必為偽冒。（圖片來源：香港警察YouTube截圖）

防騙貼士2：短信發送人名稱會以「#」號為開頭。（圖片來源：香港警察YouTube截圖）

防騙貼士3：短信或電郵都不會附有超連結。（圖片來源：香港警察YouTube截圖）

防騙貼士4：警方及運輸署的相關網站域名結尾及定為「.gov.hk」。（圖片來源：香港警察YouTube截圖）