GLOBAL Wednesday｜特朗普概念股趁高沽定繼續炒？｜拆解PLTR第三季業績｜英美議息預測

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

特朗普選情領先，相關概念股應該趁高沽抑或繼續吸納？美國大選結果出爐，對環球股市有何影響？另外，本周內地將會公布10月貿易收支數字，9月出口增幅曾創5個月新低，今個月的進出口數字會否有改善？美國聯儲局及英倫銀行均於本周公布議息結果，兩個同步減息0.25厘機會大？數據分析企業Palantir(PLTR)第三季淨利潤創新高至1.4億美元，收入按年升三成至7.3億美元，受惠人工智能需求持續上升，公司上調全年收入預期，企業前景有多樂觀？

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