蛇年12生肖運程｜蘇民峰師傅：「屬蛇」雖然犯太歲，但逢凶化吉！「屬馬」財運不錯、「屬羊」桃花無著落！

2024年進入倒數的階段，大家都想知道下年的運程吧！這個星期，我們先看看蘇民峰師傅怎麼說屬蛇、馬、羊的事業、桃花及財運。蘇師傅指屬蛇的朋友雖然犯太歲，但好彩有吉星「天解」、「解神」，逢凶化吉，減輕了凶星的力量，不用太擔心！

寒命人-生於西曆8月8日-3月6日（立秋後驚蟄前）

熱命人-生於西曆5月6日-8月8日（立夏後立秋前）

平命人-生於西曆3月6日-5月6日（驚蟄後立夏前）

蘇民峰師傅指蛇年「寒命人」及「熱命人」可以積極進取，「平命人」及「熱命人」則宜守不宜攻。

屬蛇｜犯太歲！農曆四月適宜去旅行化解

屬蛇的朋友今年犯太歲，易有悲觀負面情緒，會胡思亂想。24歲的蛇男蛇女容易有感情變化，「一喜擋三災，無喜心情壞」；36、48歲的蛇男蛇女負面情緒比較嚴重，尤其是農曆4月適宜去旅行化解，如果於秋冬天出生（即是寒命人）適合去東南方旅行，如果於春夏天出生就適合去西北方旅行，不要去錯方向，否則會有反效果！

蘇師傅指寒命人農曆4月適宜去東南方旅行化解。（圖片來源：Unsplash）

每年犯太歲都會有「劍鋒」、「伏屍」兩顆凶星跟著，容易受金屬所傷，加上今年是「血印」，所以適宜捐血洗牙化解。尤其是農曆四月和十月，今年容易牙受傷及腳受傷，要特別要留意。

今年吉星好彩有「天解」、「解神」，逢凶化吉，減輕了凶星的力量。

凶星除了「劍鋒」、「伏屍」、「血印」容易受損傷之外，還有「浮沉」、「指背」，「浮沉」是浮浮沉沉，沒甚麼突破，不過其實今年犯太歲，都不適宜積極進取，所以放慢腳步其實是比較適合。「指背」是背後是非比較多，所謂「明槍易躲，暗箭難防」，人家要在背後篤你背脊都無辦法。

犯太歲其實跟運氣沒有直接關係，雖然「財運」和「桃花」排12位，但桃花「一喜擋三災，無喜心情壞」，喜事即結婚或生孩子，否則就容易悲觀或有負面情緒。尤其是農曆四月，新曆5月6日至6月7日（不要看初幾），最好就是5月6日前去旅行，5月6日之後返，就可以化解負面情緒。

運氣方面，生於8月8日至3月6日的「寒命人」，今年過了夏天之後如果有新機會，其實還可以嘗試的，只要收拾到這個心情，2025、2026、2027三年運氣都不錯。但相反，如果生於3月6日後、8月8日前，今年犯太歲加上運氣麻麻，所以所有事都宜守不宜攻。

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