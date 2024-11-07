【讚好有禮】讚好「經濟通 etnet」Facebook專頁即送你精美筆記簿

現凡讚好及追蹤「經濟通etnet」Facebook專頁，即有機會獲贈etnet精美筆記簿！仲會寄到你屋企添～即睇參加方法！



參加方法：

1. 讚好及追蹤 經濟通etnet Facebook專頁

2. 填妥表格 https://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=911



截止日期：2024年11月30日

*數量有限，先到先得，送完即止。

條款及細則：

1. 活動將於2024年11月7日起至2024年11月30日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。



2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。



3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。



4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，一經核實，即送etnet精美筆記簿乙本。獎品將以先到先得形式送出，送完即止。參加者不得異議。



5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。



6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。



7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。



8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。



9. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。



10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。



11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。