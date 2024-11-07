北上玩樂︱深圳版「釜山天空膠囊小火車」爆紅！單程體驗幾錢？雲海天使灣沙灘打卡超靚＋餵梅花鹿！跟團買一送一人均$199起仲抵玩？即睇交通方法

最近，深圳版「釜山天空膠囊小火車」爆紅，唔使飛韓國都可以體驗「釜山海雲台小火車」的樂趣，同時欣賞深圳大鵬雲海天使灣的絕美玻璃，還有可以餵飼鹿仔，一次過感受迷你版大阪奈良、韓國釜山的旅遊體驗。除此之外，有旅遊平台推出限時優惠，短線團買一送一人均$199已包車費及海鮮餐，係咪仲抵玩，即睇以下介紹！

深圳版「釜山膠囊小火車」打卡

最近，深圳版「釜山天空膠囊小火車」火熱起來，不無道理！深圳大鵬的雲海天使灣是新落成的景區，國慶日開始試運營，深圳版「釜山天空膠囊小火車」一推出即爆紅，成為網絡平台熱門話題，亦成為深圳旅遊新熱點。雲海天使灣有玻璃海沙灘美譽，海水清澈、風景迷人，乘坐小火車可欣賞天使灣的海景與懸崖，藍天白雲、海天一色景觀，超美！

每輛小火車有兩卡，每卡最多可坐4人，一場來到大家梗係想坐火車體驗，不過要有排隊的心理準備，因為小火車路程有點短只有 100 米，單程大概是2、3 分鐘車程，不強求的話可考慮小火車外圍拍照也不錯。如果真的好想搭一次，建議上坡段，不用徙步上斜更省腳骨力。

（圖片來源︰-你Kris妹@微博）

小紅書有不少貼士建議早上來拍照，因為午後拍攝會出逆光情況，但網上見於黃昏相片分享，拍下magic moment配上小火車剪影又是另一種美。景區最近發出公告，因為坐小火車人流大多，建議大家在「雲海•天使灣」微信預訂車票。

（圖片來源︰龙静原@微博）

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