【FOCUS】「X治國」2.0啟幕，新舊媒體權力交鋒

當特朗普周三(5日)呼籲共和黨人「保持排隊,務必投票」的推文,在X平台(前身為Twitter)的瀏覽量高逾9000萬次,「X治國」時代2.0的大幕正徐徐開啟。與之齊頭並進的,是X的擁有者馬斯克力推「You are the media(人人是媒體)」的「新世界」野心。而無論是TikTok將字節跳動創始人張一鳴推上中國首富,還是澳洲政府擬頒布16歲以下兒童社交媒體禁令,新舊媒體的權力交鋒正逼近臨界點。

馬斯克購X早有助選心

「STAY ON LINE AND VOTE!」、「STAY IN LINE」,同是呼籲支持者排隊且投票,特朗普、賀錦麗的推文瀏覽量9000萬 VS 1300萬,如同一早勝負已分的賭盤,跑贏傳統媒體民意調查、開票統計幾條街,難怪馬斯克自吹自擂,「X is the signal(X就是訊號)。」

在大選日當晚11時,X平台移動使用量曾錄每小時60億秒(Billion User Seconds)刷新高。



侵侵勝選,8月高調重回X平台的決定當記一功,除了其自家的9330萬粉絲(回歸3個月漲粉440萬),更有擁有逾2億粉絲的馬斯克的完美助攻。據馬斯克聲稱,在大選日當晚11時,X平台移動使用量曾錄每小時60億秒(Billion User Seconds)刷新高。

回想兩年前,馬斯克斥資440億美元(其中借款130億美元)將推特收歸囊中,被形容為「金融危機以來銀行業最糟糕併購融資交易」。《馬斯克傳》就披露,面對四個兒子的不解,他當時解釋,「我認為擁有一個包容性強,值得大家信賴的數字化公共空間很重要」,更開玩笑稱,「否則我們怎麼幫特朗普在2024年當選總統?」

投其所好,演算法跑贏

回過頭看,馬斯克不惜負債、套牢買推特,又孤注一擲力挺特朗普,野心已昭然若揭--取代傳統媒體,傳播他想要的「真相」,塑造他想要的世界。

事實上,精英政客拜訪傳統媒體的編輯委員會尋求輿論支持,此種權力結構在網絡世界正在瓦解,皆因新聞的話事者已不再是廣告商或金主,而是千千萬萬的人。因此,投其所好成為新聞被「信任」、被「Like」的標準,就連老牌如《時代(Time)》雜誌亦以選擇Taylor Swift為2023年度人物來取悅讀者。但無論傳統媒體如何努力,相比社交媒體所向披靡的演算法,都顯得事倍功半。

《Time》雜誌以選擇Taylor Swift為2023年度人物來取悅讀者,為該刊首次選擇藝人為年度人物。



蓋洛普10月發布的民調就顯示,美國人對報紙、電視和廣播等傳統媒體的信任度,去年再錄32%的2016年以來新低,其中在18至29歲的年輕人中的信任比例僅26%,遠低於65歲以上人士的43%。

時代、華郵不排除賣盤

馬斯克大肆鼓吹傳統媒體「無情地向公眾撒謊」,背後倒不如說公眾選擇相信自己本就相信的,而這正正是X平台、TikTok大行其道的原因。

鑑於此,澳洲正醞釀推出全球首個針對16歲以下兒童的社交媒體禁令,相關立法將在年底前提交議會,並在批准一年後生效。總理阿爾巴內塞 (Anthony Albanese) 就指,「社交媒體正在傷害我們的孩子」,目標指向X、TikTok、Facebook、Instagram甚至Youtube。

澳洲總理阿爾巴內塞 (Anthony Albanese) 斥責社交媒體「正在傷害我們的孩子」。

無獨有偶,2018年以1.9億美元收購《時代》雜誌的科技億萬富翁Marc Benioff ,據報正尋求買家,接手者或是媒體集團Antenna Group。而因不再背書民主黨候選人而陷入讀者退訂風波的貝佐斯,近日撰文自稱並非《華盛頓郵報》的「理想擁有者(ideal owner)」,或亦暗示賣盤。

然而,倘若傳統媒體逐漸消亡,社媒KOL、即興播客、未經驗證的推文主導公共議題、金融市場乃至重要選舉,到底何為真相?