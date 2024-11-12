從掃把到科技神器：家庭清潔的變革之路

在電視劇中，主人公常在潔淨的地板上隨意躺臥，這反映了不少家庭都愛乾淨。然而，在現實中，許多家庭卻難以做到這點，特別是有小孩的家庭，寶媽們更不敢讓孩子直接在地上玩耍。這並非因為人們不喜歡乾淨，而是由於工作繁忙和缺乏有效的清潔工具。



隨著清潔工具的進化，從掃把到地拖，再到吸塵器和洗地機，這些工具的設計旨在提升清潔效率，省時省力。然而，若這些工具無法有效清潔，甚至使地面變得更髒，使用者自然會選擇傳統方法。真正的地面清潔依賴於兩個關鍵因素：清潔材料的質量和在清潔過程中材料的潔淨度。



例如，當洗餐盤時，選擇的清潔材料會直接影響清潔效果。







再如，假設兩人清潔房間，A在清潔過程中頻繁刷洗地拖達到100次，而B僅刷洗1次，最終誰的清潔效果會更好？顯然，A的地拖因為多次清洗而保持潔淨，能更有效地去除污垢。







因此，借由這兩個例子，就引出今天想介紹的HIZERO地板清潔機 （又稱潔地機/ 洗地機）。



HIZERO潔地機在地板清潔方面優於傳統地拖、掃地機器人和其他傳統洗地機，因其獨特的高聚合物清潔滾筒技術獲得了國際發明專利和多項國際大獎。



有用家用剛新買的HIZERO F600機型做了核心功能的實測對比：







一) 高聚合物清潔滾筒相比傳統洗地機的纖維布滾筒，具有不藏污垢、易清洗、不傷地板的優勢。纖維布滾筒容易夾雜硬顆粒和污物，使用一段時間後會變得髒污難清，甚至擦傷地板。而HIZERO的清潔滾筒柔軟厚實，材質類似海綿，內部有非常多非常細密且相互貫通的細孔，只有水能通過，地板上常見的固體垃圾和污漬無法滲透進滾筒內，只需用水沖洗即可乾淨如初，這樣就可以確保清潔滾筒一直保持乾淨。

二) 實時自我清潔功能使滾筒在使用過程中保持乾淨，避免了傳統洗地機需要事後清潔的麻煩。高聚合物清潔滾筒表面微濕，能吸附灰塵和毛髮，並通過毛刷滾筒清除表面污物，內部的污水則通過擠水條被清水沖刷進入污水箱，實現內外乾淨。



三) 免吸力設計避免了洗地機吸力下降、管道堵塞和電池壽命短等問題。傳統洗地機吸入乾濕混合垃圾容易堵塞管道，導致吸力下降，清理困難且費用高昂。而HIZERO免吸力設計使其噪音低、功率低、續航長，電池壽命更長。





總結來說，HIZERO地板清潔機在清潔地板乾淨和維護方面具有顯著優勢，並提供2年的保養服務，讓消費者使用更有保障。這款產品憑藉創新的專利技術和優質的用戶體驗，成為家用地板清潔電器的明智首選。