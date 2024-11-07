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07/11/2024

高息定存 | 特朗普勝選美元走強，富邦一個月美元定存5.98厘

#高息 #富邦銀行 #南商 #高息定存 #恒生 #收息
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　　特朗普勝出美國總統大選，市場料特朗普的經濟政策主張或帶來「強美元」局面。安聯投資預計特朗普在貿易、移民等多個議題上將採取強硬立場，這可能會推動美元走強。

 

高息定存 | 特朗普勝選美元走強，富邦一個月美元定存5.98厘

（資料圖片）

　　

　　多家銀行提供高息美元定期存款，部分屬兌換資金優惠。當中，富邦銀行1個月及2個月美元定期存款年利率分別高達5.98厘及5.68厘，適用於以港元兌換美元及同時開立有關指定年期之定期存款戶口，起存額為10萬港元等值。

 

　　若非兌換資金，富邦銀行2個月美元定存息亦是最高，有4.4厘，3個月、4個月及6個月亦有4.55厘、4.4厘及4.3厘，透過Fubon+手機應用程式（不論新舊資金）開立定期存款，起存額6.5萬美元。

 

恒生一個月美元存息達5.3厘

 

　　另外，恒生7日及一個月美元定存息亦有高達9厘及5.3厘，起存額為1萬港元等值。適用於「優越私人理財」／「優越理財」客戶透過恒生個人e-Banking、恒生Mobile App、電話理財或分行進行指定貨幣單一兌換交易，最高金額為等值200萬美元，並同時設立美元定期存款。

 

　　南商一個月美元定存亦有5厘，起存額為1000港元等值，「倍高息定期存款」需1000港元或以上透過網上銀行/手機Apps辦理；透過分行辦理需3萬港元或以上，個人理財客戶以電匯價將港元兌換為外可享兌換優惠。

 

　　　　表列各大銀行美元定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php?currency=usd

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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