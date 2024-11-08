聖誕好去處2024｜天線寶寶聖誕回歸！將軍澳7.5米高巨型充氣Po坐鎮 三大互動區必玩極速滑梯！每日飄雪匯演＋慈善心意卡換領

今個聖誕天線寶寶回歸啦！經典幼兒節目《天線寶寶》（Teletubbies）係唔少人童年回憶，更是年輕人喜愛的Y2K 打扮小飾物，將軍澳新都城中心2期及3期4大角色Po、Laa-Laa、Dipsy、Tinky Winky換上全新造型現身5大打卡位，最吸引大人小朋友一定係極速滑雪梯！

將軍澳MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）即日起至明年1月1日，打造全港首個「MCP x Teletubbies 聖誕雪國尋「寶」之旅」，4大角色Po、Laa-Laa、Dipsy、Tinky Winky換上全新可愛冬日造型登場。7.5米高巨型充氣Po 坐鎮的Teletubbies Snow Playground，陪Fans大玩冰雪世界、極速滑梯及冰上門球三大互動體驗。

三大互動體驗︰1 Dipsy 極速滑雪梯

Dipsy 極速滑雪梯放電一流，家長更可陪同小朋友一滑而下，H‧COINS會員於場內以電子貨幣即日單一消費滿HK$500，即有機會換領「Teletubbies飛躍白雪滑梯」遊戲券乙張^，並可憑券於指定日子參與遊戲一節（每節10分鐘）。遊戲券名額有限，先到先得，換完即止。

三大互動體驗︰2 Teletubbies 冰雪世界

極速滑梯玩得未夠盡情，再去「Teletubbies 冰雪世界」盡情扔雪球、砌城堡啦！ H‧COINS會員於場內以電子貨幣即日單一消費滿HK$300，即有機會換領Teletubbies 冰雪世界」體驗券乙張，並憑券於指定日子參與活動一節（每節15分鐘）。

三大互動體驗︰3 Teletubbies 冰上門球

4.5米高閃爍聖誕許願樹以Laa-Laa、Tinky Winky、Po特別以彩色Teletubbies造型掛飾佈置，大家打卡之餘記得去隔離試玩冰上門球，考你手眼協調將球穿過彩虹門陣到達星星龍門。H‧COINS會員於場內以電子貨幣即日單一消費滿HK$300，即有機會換領「Teletubbies 冰上門球」遊戲券乙張^，並可憑券於指定日子參與遊戲乙次，成功過關可獲得指定商戶優惠券乙張。遊戲券名額有限，先到先得，換完即止。

冰雪樂園內每天整點將上演「夢幻寶寶飄雪匯演」，更播放天線寶寶主題曲及亮起燈光幻影。

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