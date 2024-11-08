辦公室英語 │ 返新工快速與同事建立職場關係技巧，掌握這5大Small Talk話題！

當你進入一個新的公司或新的工作環境時，認識新同事可能會讓人感到有些緊張和不安。然而，這也是一個展示自己、建立人脈的好機會。首先，保持開放和友好的態度是至關重要的。主動向同事打招呼，並介紹自己，這樣可以給人留下積極的第一印象。其次，參加公司組織的活動或社交場合，例如午餐會、團隊建設活動等，這些都是與同事互動的好機會。此外，你還可以通過詢問工作相關的問題來與同事建立聯繫，這不僅能夠幫助你更快地適應新環境，還能顯示出你的積極性和合作精神。

( Credit: https://stock.adobe.com )

本周，筆者爲大家準備了一些實用的Small Talk可以聊的話題和表達方式，幫助你在職場上與同事和客戶建立良好的關係。通過這些建議，你可以更輕鬆地進行交流，並在新的工作環境中迅速融入。

五大Small Talk話題：

1. 天氣

( Credit: https://stock.adobe.com )

● “It’s a beautiful day today, isn’t it?”

「今天天氣真好，對嗎？」

● “Did you hear about the storm coming this weekend?”

「你聽說這個周末有暴風雨嗎？」

● “I love this cool weather, how about you?”

「我喜歡這種涼爽的天氣，你呢？」

● “The weather has been so unpredictable lately.”

「最近的天氣真是變幻莫測。」

● “Do you prefer summer or winter?”

「你喜歡夏天還是冬天？」

2. 興趣愛好

( Credit: https://stock.adobe.com )

● “What do you like to do in your free time?”

「你空閒時間喜歡做甚麼？」

● “Have you picked up any new hobbies recently?”

「你最近有沒有開始新的愛好？」

● “I enjoy hiking on weekends. How about you?”

「我喜歡在周末去爬山。你呢？」

● “Do you play any musical instruments?”

「你會彈奏甚麼樂器嗎？」

● “I love reading mystery novels. What about you?”

「我喜歡看推理小說。你呢？」

3. 旅遊

( Credit: https://stock.adobe.com )

● “Have you traveled anywhere interesting lately?”

「你最近有沒有去過甚麼有趣的地方？」

● “What’s your favorite travel destination?”

「你最喜歡的旅遊目的地是哪裏？」

● “Do you prefer beach vacations or mountain trips?”

「你喜歡海灘度假還是山區旅行？」

● “I recently visited Japan. Have you been there?”

「我最近去了日本。你去過那裏嗎？」

● “Any travel plans for the upcoming holidays?”

「你有甚麼假期旅行計劃嗎？」

4. 工作

● “How’s your project going?”

「你的項目進展如何？」

● “What do you enjoy most about your job?”

「你最喜歡你的工作中的哪一部分？」

● “Have you faced any challenges at work recently?”

「你最近在工作中遇到甚麼挑戰嗎？」

● “What brought you to this company?”

「是甚麼讓你來到這家公司？」

● “Do you have any tips for managing work-life balance?”

「你有甚麼管理工作與生活平衡的建議嗎？」

5. 運動

( Credit: https://stock.adobe.com )

● “Do you follow any sports teams?”

「你有關注甚麼運動隊嗎？」

● “Did you watch the game last night?”

「你昨晚看比賽了嗎？」

● “Who do you think will win the championship this year?”

「你覺得今年誰會贏得冠軍？」

● “Do you play any sports?”

「你有參加甚麼運動嗎？」

● “What’s your favorite sport to watch?”

「你最喜歡看甚麼運動？」

建立良好的職場關係不僅能夠提升工作效率，還能夠創造一個更愉快的工作環境。通過以上的小話題和實用表達，你可以更輕鬆地與同事和客戶建立融洽的關係。希望這些建議對你有所幫助，讓你的職場生活更加順利和愉快。