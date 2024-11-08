08/11/2024
辦公室英語 │ 返新工快速與同事建立職場關係技巧，掌握這5大Small Talk話題！
Zephyr Yeung
Zephyr Yeung
從小喜歡英文且極具好奇心，奈何小時候發問時往往都會被告知「背左佢啦」，心有不甘繼而透過閱讀和研究來尋根究底，長大後深深了解香港人學習英語時會遇到的障礙，並研究出獨有的方法瞬速提升英文水平，從此不再視學英文為畏途。你ready好晉升為「職場英語達人」未？
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當你進入一個新的公司或新的工作環境時，認識新同事可能會讓人感到有些緊張和不安。然而，這也是一個展示自己、建立人脈的好機會。首先，保持開放和友好的態度是至關重要的。主動向同事打招呼，並介紹自己，這樣可以給人留下積極的第一印象。其次，參加公司組織的活動或社交場合，例如午餐會、團隊建設活動等，這些都是與同事互動的好機會。此外，你還可以通過詢問工作相關的問題來與同事建立聯繫，這不僅能夠幫助你更快地適應新環境，還能顯示出你的積極性和合作精神。
( Credit: https://stock.adobe.com )
本周，筆者爲大家準備了一些實用的Small Talk可以聊的話題和表達方式，幫助你在職場上與同事和客戶建立良好的關係。通過這些建議，你可以更輕鬆地進行交流，並在新的工作環境中迅速融入。
五大Small Talk話題：
1. 天氣
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● “It’s a beautiful day today, isn’t it?”
「今天天氣真好，對嗎？」
● “Did you hear about the storm coming this weekend?”
「你聽說這個周末有暴風雨嗎？」
● “I love this cool weather, how about you?”
「我喜歡這種涼爽的天氣，你呢？」
● “The weather has been so unpredictable lately.”
「最近的天氣真是變幻莫測。」
● “Do you prefer summer or winter?”
「你喜歡夏天還是冬天？」
2. 興趣愛好
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● “What do you like to do in your free time?”
「你空閒時間喜歡做甚麼？」
● “Have you picked up any new hobbies recently?”
「你最近有沒有開始新的愛好？」
● “I enjoy hiking on weekends. How about you?”
「我喜歡在周末去爬山。你呢？」
● “Do you play any musical instruments?”
「你會彈奏甚麼樂器嗎？」
● “I love reading mystery novels. What about you?”
「我喜歡看推理小說。你呢？」
3. 旅遊
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● “Have you traveled anywhere interesting lately?”
「你最近有沒有去過甚麼有趣的地方？」
● “What’s your favorite travel destination?”
「你最喜歡的旅遊目的地是哪裏？」
● “Do you prefer beach vacations or mountain trips?”
「你喜歡海灘度假還是山區旅行？」
● “I recently visited Japan. Have you been there?”
「我最近去了日本。你去過那裏嗎？」
● “Any travel plans for the upcoming holidays?”
「你有甚麼假期旅行計劃嗎？」
4. 工作
● “How’s your project going?”
「你的項目進展如何？」
● “What do you enjoy most about your job?”
「你最喜歡你的工作中的哪一部分？」
● “Have you faced any challenges at work recently?”
「你最近在工作中遇到甚麼挑戰嗎？」
● “What brought you to this company?”
「是甚麼讓你來到這家公司？」
● “Do you have any tips for managing work-life balance?”
「你有甚麼管理工作與生活平衡的建議嗎？」
5. 運動
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● “Do you follow any sports teams?”
「你有關注甚麼運動隊嗎？」
● “Did you watch the game last night?”
「你昨晚看比賽了嗎？」
● “Who do you think will win the championship this year?”
「你覺得今年誰會贏得冠軍？」
● “Do you play any sports?”
「你有參加甚麼運動嗎？」
● “What’s your favorite sport to watch?”
「你最喜歡看甚麼運動？」
建立良好的職場關係不僅能夠提升工作效率，還能夠創造一個更愉快的工作環境。通過以上的小話題和實用表達，你可以更輕鬆地與同事和客戶建立融洽的關係。希望這些建議對你有所幫助，讓你的職場生活更加順利和愉快。
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