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08/11/2024

利物浦強勢，維拉難搶分；阿仙奴低潮，車路士穩和

#維拉 #利物浦 #阿仙奴 #足球 #車路士
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    主教練

    教書時執教足球隊，亦奪得過全港冠軍。最大樂趣，是今天仍可在綠茵球場上奔跑和夜半起床看歐聯。

     

    過去兩屆世界盃，均凖確預測8強至冠軍誰屬。作者擅長以教練角度、數字管理和戰術運用去分析比賽，揚棄球迷的主觀臆測和情感因素。

    足球俱樂部

　　相信連利物浦的球迷都不會想到，10輪聯賽過後，利記竟然排在榜首，不但力壓曼城，甚至比排第五和六的阿仙奴及車路士多7分。

 

　　利物浦的復甦，主要依賴一個重要的主觀因素，以及兩個關鍵的客觀因素，讓季前不獲關注的利物浦成功重出重圍。

 

　　高普的離開一度讓利物浦球迷傷心不已，但如今的史諾，似乎已經成功俘虜利記球迷的心。

 

　　在沒有買人增兵，只是改變陣容和踢法的情況，史諾令利物浦的表現煥然一新。尤其讓高普領軍後期屢受抨擊的防線，重拾信心，失球數字大減。

 

　　

沙拿雖然已經年過30，但在史諾的體系之下，今季竟然踢出比生涯平均水平要好的表現。包括場均入球超過1個、場均在對方禁區觸球接近10次等，都是高於生涯平均表現。

 

　　除了史諾的戰術和踢法，客觀上的優勢，利物浦的賽程相對其他球隊，在季初階段確實較為輕鬆。不但多主場作賽，而且暫時只是硬碰了曼聯、車路士和阿仙奴，其他對手相對較弱，輕鬆搶分。

 

　　另一個客觀優勢在於其他球隊的傷兵問題非常嚴重，阿仙奴少了奧迪加特，中場創造力大減，甚至連沙卡都沒有辦法全勤；曼城少了迪布尼和洛迪，攻守都缺乏核心；結果槍手和曼城近期都連輸兩場，跌入低潮。

 

　　

全新國際賽期推出之後，害了球員。現在每個月都有一次國際賽期，而且6天內踢3場，球員幾乎沒辦法休息，包括奧迪加特、沙卡、尼敦艾基和迪布尼等都是在國際賽期受傷，影響球隊部署。

 

　　利物浦能夠衝上榜首，絕非偶然，但同樣有運氣加持。

 

　　開局出色，加上其他球隊失利，利物浦能否再度奪冠？如今判斷言之尚早，但如果多個優勢都最終都未能把握，那麼就是利物浦自己的問題了。

 

本週焦點

 

　　利物浦主場迎戰近兩仗都落敗的維拉。

 

　　維拉罕有連輸兩場，尤其在面對熱刺的聯賽中，幾乎被對手全面壓制，證明球隊的狀態不好。

 

　　反觀利物浦狀態大勇，其中在周中的歐聯分組賽更大破利華古遜4球，士氣正佳。今場除非有失誤或者突然的傷兵而影響賽果。

 

　　

維拉雖然兩連敗，但開季至今表現有說服力。尤其中場迪拿曼斯踢出大師級身價，攻守轉換非常出色。中場爭奪將會成為今場大戰的關鍵。

 

　　另一場是車路士主場對阿仙奴。車路士今季表現雖然有改善，但仍較為飄忽，今場要贏也絕非輕鬆。

 

　　阿仙奴今季受傷兵困擾，今場面對人腳更出色的車路士，作客恐怕難以全身而退，搶到分已經是最佳結局。

 

　　

近期對阿仙奴的最大打擊不是連敗，而且近年重建功臣伊度離任。據說除了森林開出三倍人工足夠吸引之外，早前阿仙奴由營運總監加里克接任CEO，卻沒有選擇伊度本人，讓他感到失望，因而離開。

 

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