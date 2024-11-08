1周部署｜黃偉豪：市場觀望內地政策消息 此三類相關板塊可留意

嘉賓：獨立股評人 黃偉豪

全國人大常委會會議今日（8日）閉幕，市場憧憬中央加碼提振經濟，AH股今早一度造好。恒指高開246點後，升幅曾經擴大至約400點，高位見過21355點，為一個月來新高，但高位未見承接，其後由升轉跌。美國總統大選及聯儲局議息結果已塵埃落定，觀望人大會議會否有更多政策消息公布，內地公布增加地方政府債務限額六萬億元人民幣，港股後市又會何去何從？

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