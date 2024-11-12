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12/11/2024

特朗普回朝，台灣勢交「保護費」

#台灣 #特朗普 #台灣熱話 #賴清德 #芯片 #軍費 #民進黨 #美國大選 #拜登 #中美關係 #兩岸關係
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。


    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　美國大選落幕，「特朗普2.0」重返白宮，強勢和不可預測的作風，令各國繃緊神經。選前特朗普更數度直接點名台灣，搶走美國芯片生意，以及認為台灣應該交「保護費」，讓過去8年多，一直充當美方馬前卒的民進黨政府，有如啞巴吃黃連。

 

　　雖然選前民調顯示，民主黨和共和黨候選人勢均力敵，但台灣方面顯然不希望特朗普勝選，或者誤判賀錦麗勝算較高。台灣主管外事的「次長」吳志中，在選前與外媒交流時，以台灣「非常非常憂心」(very, very worried)形容美國大選，被島內及外國傳媒指為用詞不當，畢竟負責外事人員不應如此直率表態。但是此人的失誤發言，卻剛好反映出民進黨當局的焦慮。

 

特朗普上任後台灣將面臨交「保護費」，以及高科技公司赴美生產等壓力。（Donald J. Trump fb圖片）

   

　　特朗普當選對台首要衝擊，是選前明確要求台灣交「保護費」給老美。拆解講話內容和他的前幕僚後來的喊話，台灣除了要多買美國武器外，更重要的是要求台灣將每年軍費，從目前佔本地生產總值(GDP)2.45%，提升到10%。

 

　　台灣今年的GDP預估約26兆4100億元（新台幣．下同），10%就是2兆6410億元（約6300億元港幣）。而今年民進黨政府總支出才3兆1325億元，軍費提升到10%，等於佔去總預算的84%，是目前軍費4760億元的六倍。

 

　　若完全乖乖聽命於特朗普的要求，民進黨當局如不大幅度加稅或舉債，島內大部分政府部門恐怕要關門大吉；但如果不理會，又擔心大陸一旦採取武統手段時，失去美國的外援。

 

台灣被迫增加軍費，將排擠其他政府部門支出。

 

　　近年來，台灣靠著台積電的先進芯片技術，帶領島內高科技業蓬勃發展，高端產品更主要銷往美國，因而被特朗普認定搶走美國芯片生意。特朗普上台後，可預見的是要求台灣高科技業到美國設廠，目前已傳出美方要求台積電最先進的兩納米芯片移往美國生產，這些變動恐怕引發連鎖效應。

 

　　選前大力支持特朗普的特斯拉行政總裁馬斯克打響第一槍，他所創辦的太空探索技術公司SpaceX，已要求供應商將工廠撤離台灣，原因是避免地緣政治風險。相信後續會有更多高科技公司，在華府無所不用其極的施壓手段下被迫離台，近年台灣以高科技產品出口創造的就業機會以及外匯收益，可能逐步下降。

 

　　特朗普上台對全球自由貿易的威脅，莫過於揚言要向各地進口貨品加徵10%關稅。從蔡英文執政開始，逐步降低對大陸和港澳出口依賴，將重心轉移到美國。以今年情況來看，台灣對美國出口上升至24.1%，對中港則降至31.2%，分別為近25年、23年同期最高和最低歷史紀錄。

 

　　標榜「讓美國再次偉大」的特朗普，最不能容忍的是在貿易上賺美國的錢卻佔便宜，以及靠美國保護卻賺美國錢。台灣已被點名搶走美國人芯片生意，而且未交「保護費」，會不會因此祭出對台更高關稅，值得關注。

 

　　特朗普強調任內無戰爭，除了揚言兌現承諾結束俄烏戰爭外，確保台海未來4年不發生衝突，相信是另一施政重點。對比下，目前拜登政府雖然口口聲聲表明不支持「台獨」，卻縱容賴清德上台後大肆吹噓「新兩國論」，明顯對華採取兩手策略。台灣的兩岸問題專家預測，美方將以壓制台灣來避免擦槍走火，並以此爭取北京在其他議題配合或讓步。

 

　　從第一任期開始，輿論都認為特朗普是個生意人，凡事都可以講價。如果中美雙方在權衡各方利益後談出價碼，難保重演1979年美台斷交戲碼，台灣被美國「賣掉」，島內綠營和側翼還傻傻的幫忙數鈔票。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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