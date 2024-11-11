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11/11/2024

龍貓新品速遞︱露營迷你桌子、復古風保冷箱、登山帽郊遊必備！$3,100《龍貓》｢草壁家｣ 立體模型神還原場景？亞洲區限定《龍貓》針織外套11月中上架！

#宮崎駿 #露營 #龍貓 #橡子共和國 #魔女宅急便 #魔女の宅急便 #Shopping #新貨 #dongurirepublic
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Text: Eunice Chow Photo: Donguri Republic

　　吉卜力主題精品專賣店Donguri Republic又有新貨上架，今次更為秋天露營季推出一系列新品，包括休閒座椅、摺疊桌子、用具及衣物等。另外，收藏《龍貓》主題模型的朋友，必買《龍貓》故事中的 ｢草壁家｣ ，屋內細節完美重現！未睇以上兩大新產品前，先介紹滾呀滾吊繩—小龍貓和煤碳屎鬼，可愛到犯規，Fans 必買！

 

小龍貓和煤碳屎鬼掛飾

 

滾呀滾吊繩 – 小龍貓和煤碳屎鬼 $55/件

 

　　《龍貓》小掛飾一出攻陷fans的心及荷包，人氣熱賣產品——滾呀滾吊繩—小龍貓和煤碳屎鬼，以龍貓的小包裹造型設計，搖一搖會發出清脆的聲音，煤碳屎鬼還會在空隙偷看著你呢，超得意！

 

滾呀滾吊繩 – 小龍貓和煤碳屎鬼 $55/件

 

《龍貓》露營系列

 

　　又到秋季露營時節啦，Donguri Republic新推全韓國製造的《龍貓》露營系列以柔和色調設計，以米白及綠色為主，印上特色 Logo而且實用性強，郊遊野餐亦啱用。

 

復古風保冷箱呎吋︰23x29x36 cm、容量12L $750 /件

迷你桌子 $380 /件

摺疊扶手椅以木、牛津布、鐵製，產品連收納袋 $720

100%鈦金屬露營杯 $280 /件

登山遮陽帽 $300 /件

掛肩包$350 /件

抓絨布背心（M / L碼） $620 /件

 

下一頁：更多《龍貓》主題新品

 

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