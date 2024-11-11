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11/11/2024

FX MONDAY｜前瞻美國10月CPI數據 美元繼續一支獨秀？｜日圓弱 唱平YEN要趁早？｜人民幣見底未？

#hot talk 1點鐘 #李振豪 #東亞銀行 #聯儲局 #議息 #美元 #減息 #日圓 #歐元 #外匯 #GBP #JPY #DXY #CNY #EUR #英鎊
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嘉賓：東亞銀行財富管理處首席投資策略師　李振豪

 

　　環球股市經歷了上周的大起伏後，除了美股走強，美元亦持續向上，而本周市場觀望美國公布的CPI數據會否再帶動股匯，美元強勢仍會持續？相反，一眾非美貨幣則難逃一跌，日圓、歐元、英鎊均走弱，每百日圓兌港元上周曾低見5.02算，要把握唱平YEN時機？另外，受外圍因素影響下，人民幣亦要向下，周一（11日）中間價按日下調353點，報7.1786兌一美元，短期會如何走？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/rTPRnQ9S-Oc?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:57開始 — 節目開始

 

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