聖誕節2024│Sanrio角色款式聖誕蛋糕 軟綿綿口感，喚醒少女心過白色佳節

又來到充滿節日氣氛的聖誕節，美心西餅聯乘一眾Sanrio characters在冬季仙境推出3款充滿童趣感的「美心西餅x Sanrio characters 聖誕蛋糕系列」，以及推出多款Sanrio characters用品，一起投日冬日佳節氣氛。

於12月17日預訂可享低至85折早鳥優惠！「Sanrio characters 冬日嘉年華蛋糕」開心分享滋味時刻、搞怪愛好者至愛的「Hangyodon黑森林蛋糕」及超人氣角色「My Melody & Kuromi聖誕嘉年華蛋糕」呼喚一眾少女同Sanrio粉絲的童心。餅店更特意加推兩大萌趣又實用的Sanrio周邊，當中包括：4款Sanrio characters精緻角色鏡子側揹袋及一套3款實用摺疊旅行收納袋套裝！

全新的Sanrio characters冬日造型系列登場！超萌的Sanrio成員穿上柔和色調的海獅服裝，萌系爆登，伴你開展冬日飄雪派對！「Sanrio characters聖誕蛋糕系列」以冬季仙境為主題，3款聖誕蛋糕完美突出一眾角色的可愛形象，「Sanrio characters冬日嘉年華蛋糕」表面有柔軟鮮忌廉、香甜雜果及集合了5位Sanrio人氣角色包括Hello Kitty、Cinnamoroll、Pompompurin、Bad Badtx-Maru及Pochacco，齊集在雪地上大開繽紛派對，慶祝白色聖誕。

夾層則以口感清新的雜果餡、濃郁的鮮忌廉及經典海綿蛋糕，增添軟綿口感。另一款是「Hangyodon黑森林蛋糕」由Hangyodon站於中間位置，準備堆砌冰塊造型的Q彈啫喱；香醇的巧克力蛋糕注入甘美櫻桃酒車厘子醬，配上富感的黑朱古力碎。「My Melody & Kuromi聖誕嘉年華蛋糕」可愛造型蛋糕表層滿佈椰絲營造了一顆大雪球， 造型感十足！

1. Sanrio characters冬日嘉年華蛋糕

表面：士多啤梨、黃桃、透明及藍色原味啫喱、原味忌廉、Sanrio characters朱古力牌、銀珠糖、裝飾插牌

夾心：原味忌廉、雜果

底層：原味蛋糕

原價：$288

早鳥優惠85折: $244.8

App會員價: $253.5

尺寸： 8吋

重量：約1.9磅

2. Hangyodon黑森林蛋糕

表面：透明及藍色原味啫喱、白朱古力碎、藍色原味忌廉、Hangyodon朱古力牌、裝飾插牌、椰絲、牛奶慕絲、藍莓、士多啤梨、菠蘿

夾心：原味蛋糕、車厘子醬、朱古力慕絲、朱古力牛油忌廉、朱古力脆米層

底層：朱古力蛋糕

原價： $248／個

早鳥優惠85折: $210.8

App會員價: $218.3

尺寸： 6吋

重量：約1.4磅

3. My Melody & Kuromi聖誕嘉年華蛋糕

表面：士多啤梨、藍莓、透明及藍色原味啫喱、蛋白蛋糕碎、原味忌廉、My Melody & Kuromi朱古力牌、裝飾插牌

夾心：士多啤梨片、白玉糯米糍、士多啤梨醬

底層：原味蛋糕

原價： $248／個

尺寸： 6吋

重量： 約1磅

粉絲必收藏：兩大限定Sanrio實用周邊同步上架：

兩大周邊產品推介

餅店還特意推出兩大Sanrio周邊包括：4款「Sanrio characters鏡子側揹袋」，超可愛角色Cinnamoroll、Kuromi、My Melody及Hangyodon化身為極地海獅，除了可收納小物品，附上鏡子，更可以變成斜揹袋，一物三用！另外一套3款「Sanrio characters摺疊旅行收納袋」，3個尺吋設計十分簡約實用！