立法會本周將辯論《施政報告》，社會大多關注一些熱門項目，包括簡樸房、房屋階梯、黃金貿易及片區發展等等。對筆者而言，由於頗為喜歡杯中物，所以更關心烈酒貿易，於是翻查數據，發現這門生意大有可為。

新制度下，進口價200元以下的烈酒價將維持現100%稅率，200元以上的稅率則大幅降低至10%。大家可能覺得這樣的安排有點奇怪，但原來目前在港完稅的烈酒，有84%都在200元以下，明顯地香港進口的主要都是平價烈酒，貴價烈酒進口相當有限，是一個有待開發的「藍海」市場，而政府今次引入新制，就是想發展貴價烈酒市場。

在香港，貴價烈酒是個有待開發的「藍海」市場。(Shutterstock)

今次政府推動烈酒貿易，是參照葡萄酒貿易的成功經驗。政府在2008年豁免葡萄酒稅，此後10年總貿易額暴升四倍，達到153億元，更打造出亞洲葡萄酒樞紐，成為世界最大葡萄酒拍賣中心之一，並發展出一系列相關的產業鏈。對比之下，在國際市場上，烈酒比葡萄酒有更大的需求，預期增長率亦不會比葡萄酒低，對香港而言，絕對是穩賺不賠的產業，值得政府大力推廣。不過，必須聲明，筆者不是鼓勵市民飲酒，產業的重點目標是推動進出口貿易，而政府亦定出200元以下的烈酒維持高稅率，亦是為了防止市民酗酒，保障市民健康。

資料顯示，香港去年烈酒的貿易總額達到110億元，若果葡萄酒的商業模式能夠套用在烈酒貿易中，香港成功發展為亞洲烈酒樞紐，貿易總額一定大幅上升，甚至倍數上升亦非不可能的事，這是以百億計的產業，盈利相當豐厚。同時，今次減稅，政府只損失2億元稅款，對庫房影響有限，所以是投入少、回報高的投資。而且兩項貿易可能出現協同效應，推動香港進一步成為國際酒類貿易中心，所以發展潛力相當巨大。

政府發展白酒貿易，可協助內地眾多品牌如茅台等「走出去」。(Shutterstock)

不過，政府即使有「好橋」，亦必須主動出擊，尋找開拓業務的辦法。目前，國內有多個知名烈酒品牌，以白酒為主，例如廣為市民認識的茅台、五粮液，過去由於要抽取100%的重稅，酒商進口來港的意欲不大，而且連稅後價格高昂，一般市民都不會購買，市場空間有限。現在政府提供誘因，可以發展白酒貿易，協助內地眾多白酒品牌「走出去」，政府應該盡快到內地做宣傳活動。此外，若果證明此商業模式可行，政府亦可以考慮將10%的稅率進一步下降至零，以爭取更大的發展效益。