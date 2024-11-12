品牌經營不可不知！預測2025年社交媒體3大趨勢：繼續靠短片谷銷售！

在現今網絡行銷中，社交媒體扮演著舉足輕重的角色。它是品牌推廣的重要渠道，顧客可透過分享購物體驗和產品評價，協助品牌建立口碑行銷。同時，社交媒體讓品牌與顧客直接互動，及時回應他們的查詢和投訴，提升顧客滿意度。更重要的是，品牌可在社交媒體收集用戶數據和意見，藉此了解他們的特質和需要，有助精準行銷。

眼見社交媒體日益普及，各大品牌施展渾身解數，經營社交媒體吸客，以達到行銷目的。不過，社交媒體行銷不斷變革，例如近年Instagram Reels、Threads急速冒起；要在變化萬千的社交媒體世界，持續保持甚至提升行銷效益，各位就要在「對的平台、向對的人、說對的話」。以下《掌舖學堂》就為大家分享3個2025年社交媒體預測趨勢，助各位做好社交媒體行銷布局，催谷線上線下銷售！

文章目錄

● 2025年社交媒體趨勢1：短影片熱潮持續

● 2025年社交媒體趨勢2：新世代搜尋引擎

● 2025年社交媒體趨勢3：創作者經濟崛起

2025年社交媒體趨勢1：短影片熱潮持續

TikTok的崛起，促使全球掀起短影片熱潮；為了在短影片市場分一杯羹，Instagram和YouTube分別推出「Reels」和「Shorts」功能，進一步將直向短影片普及。近期LinkedIn亦向外媒TechCrunch證實，正在測試類似功能，可見直向短影片在未來仍有一定市場。

到底短影片對社交媒體的影響力有多大？以Reels為例，根據去年路透社的報導，Reels每天在Facebook和Instagram的播放量超過2000億次；Meta創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg） 還說過，Reels年收入（Annual Revenue Run Rate）已增至100億美元。

影片製作公司Wyzowl的最新調查，亦引證了影片行銷的威力。他們去年訪問了近千名網上顧客和行銷從業員，發現82%受訪網上顧客表示，影片曾成功說服他們購買產品或服務。此外，87%受訪行銷從業員認為，影片能直接催谷銷量；60%受訪從業員還稱，他們將會投放更多資源，進行影片行銷。

（圖片來源：Wyzowl）

由此可見，近年短片內容深受社交媒體用戶歡迎，而且從營商角度來看，影片行銷有助各位抓緊這股熱潮，說服潛在顧客進行購買，故此掌舖深信，2025年各大品牌會加強在社交媒體進行短片行銷，希望藉此帶來更多生意！

為了方便各位進行短片行銷，掌舖早已成為市場上唯一網店平台，內建「購物短片」功能！各位利用手機製作直向短片後，可在網店匯入短片，並可在短片標註產品，讓潛在顧客觀看短片時能「一按即買」，提供流暢購物體驗。各位還可上載由顧客拍攝的產品開箱和評測影片，透過這些UGC內容（User-Generated Content），打造口碑效應，增加潛在顧客的消費意欲，從而催谷銷量！

（圖片來源：野外露出網店首頁）

2025年社交媒體趨勢2：新世代搜尋引擎

談到搜尋引擎，不少人都會想起Google搜尋、Yahoo搜尋、Microsoft Bing等典型搜尋引擎。然而，社交媒體其實都具備搜尋功能，還參與不少顧客的購物過程，影響力不容忽視。社群聆聽企業Brandwatch曾進行一項調查，發現76%受訪者會透過社交媒體，發掘新產品或服務。

Z世代需要搜尋資料時，更常利用社交媒體。外媒TechCrunch的報導指出，Google資深副總裁Prabhakar Raghavan曾稱，Google在一項研究訪問了年齡介乎18到24歲的美國年輕人，發現近40%受訪者尋找餐廳時，會使用Instagram或TikTok，而非Google搜尋或Google地圖進行搜索。行銷軟件開發商SOCI一項調查亦指出，在相同年齡層的美國受訪者中，最常透過Instagram和TikTok進行搜索，Google搜尋只排名第三。

（圖片來源：Forbes）

另一行銷軟件開發商HubSpot亦曾於今年初訪問超過1,500名來自美國、英國、日本、新加坡等共12個國家的社交媒體行銷從業員，其後透過《Global Social Media Trends Report 2024》發表調查結果。87%受訪者表示，相比搜尋引擎，今年顧客將會較多在社交媒體搜尋品牌；86%受訪者稱在整個社交媒體行銷策略而言，社群搜尋（Social Search）佔一重要席位。

（圖片來源：《Global Social Media Trends Report 2024》）

由此看來，很多顧客購物之前，已習慣透過社交媒體搜尋資料，尤其被稱為Z世代的年輕人。因應顧客消費習慣，一些品牌規劃社交媒體行銷布局時，變得注重社群搜尋。掌舖相信，2025年不少零售商戶會集中火力，經營目標顧客常用的社交平台，希望藉此有助他們尋找品牌有用資訊，刺激他們的消費意欲！

掌舖方便各位營運專屬網店，同時在各大社交媒體繼續營業，亦協助大家脫穎而出。透過掌舖，各位可以直接從Facebook、Instagram和TikTok（即將推出）匯入產品，相片、影片都可從Instagram直接匯入。掌舖的智能廣告功能還助各位在社交媒體，向目標顧客展示廣告，提升宣傳效益！

2025年社交媒體趨勢3：創作者經濟崛起

大型管理顧問公司Accenture曾發表文章，大談社交商務趨勢。他們認為，除了品牌和網紅，一些獨立個體都可透過內容、體驗和網絡共三方面，利用社交媒體進行行銷，形成社交商務新格局。

（圖片來源：Accenture）

隨住社交商務發展日益成熟，市場上確實出現愈來愈多獨立個體，可以發揮他們的影響力，刺激所屬社群的購物意欲。內容創作者正是一例，現在有些品牌會與內容創作者合作，在社交媒體發布聯合帖文（Collaborator Post），向內容創作者的支持者推廣品牌資訊，甚至推出限時優惠和團購活動，藉此拓展客源。

大型投資銀行與金融服務公司Goldman Sachs更曾撰文表示，「創作者經濟」（Creator Economy）已經蓬勃興起，預計2027年潛在市場規模將增至4,800億美元，反映未來數年這種新經濟模式將迅速成長。掌舖因此相信，2025年各大品牌將多加與內容創作者合作，希望借此更有效發揮社交媒體的威力，提升銷售。

經過內容創作者的推廣，潛在顧客或會在社交媒體聯絡品牌，查詢產品和優惠詳情，甚至下單方法。掌舖現已推出「智慧銷售助手」功能，不論大家的顧客是經社交媒體、即時通訊軟件，抑或口頭落單，各位只需在網店後台指定界面，輸入所需資料，即可輕鬆替顧客下單，並能集中在單一系統，管理來自不同渠道的訂單，提升營商效率！

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