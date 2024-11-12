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12/11/2024

一同起步，際遇大異

#退休 #理財 #快樂退休 #公務員 #局長 #政務官 #AO
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。


    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　上周，友人傳來一幅相，相中人十之八九笑意盈盈，除咗一位廖秀冬。

 

　　雖然個個笑，但諗番所有人在官場的日子，真係唧都唔笑，個別經歷，簡直苦過Dee Dee，相信，離開官場後，必定抌心抌肺，問自己：「點解咁蠢走去做官，結果搞到⋯⋯唉⋯⋯」

 

看到這相片時，不單無限欷歔，也想起甚麼是「政治熱廚房」。

 

　　事實，我輩年紀者（70年代大學畢業），多夢想加入政府，尤其做政務官(AO)，因光宗耀祖，兼理論上，可以做到政務司司長(CS)，即一人之下（港督），十多萬人之上，權傾一時，又可製訂影響整個香港的政策，簡直是天之驕子。

 

　　事實，小弟認識的所有政務官，不同年代的皆如是，個個鬥心強勁好勝心重，絕無只為薪高糧準或職業安全而加入政府，且不同程度上，總是有點抱負，想為香港「做啲嘢」。

 

　　這種想法，處身回歸前的政治形勢，是可以的。當時，高層官員全部排隊升級，較能幹的，皆做到處長司長（當年的局長），可以統領一個部門或一個領域，非常有滿足感。

 

　　可惜，政治改變一切，香港過渡後，中央政府決定引入大量外間精英進入政府頂層，動機可能是良好的，因政府之內，的確欠缺外間各行各業尤其商界的思維。

 

　　政府高層若能維持官式廉潔有序有規，再加商界的彈性與效率，雙劍合璧管治香港，發揮得好的話，必會產生最大協同效應。

 

　　可惜⋯⋯可惜乜？不用活在權力核心，外間屋邨師奶阿叔，尤其全港公務員，個個睇到1997年交接後，政府頂層天天在角力。

 

　　不論誰是誰非，單講大家的價值觀、既有文化、處事態度、對官僚架構的認識，新舊高官自然不停產生火星撞地球現象，發展下去，變成日日權鬥，間中也有人為除眼中釘，盡出陰招。

 

　　點解會如此？有人話，因整個內閣，不是董建華揀選的，不是自己班底，沒法同聲同氣，反之佢想行右，總有人刻意行左，事事難成。

 

　　但不同意見者則指出，90年代初彭定康空降香港時，只帶了兩位隨從，這就可以短期「臣服」所有高官，令公務員團隊萬眾一心，創出香港前所未有的自由與繁榮。所以，歸根究柢是董建華能力不足，也不適合做特首。

 

　　當然，另有一種講法，是英國人種下的「餘毒」，早深入政府所有層次，搞到無人可以真正管控。

 

　　以上兩派講法，肯定是香港世世代代的「歷史大辯論」，每個人在不同位置，會有不同看法。尤其今次這張相中人，不少曾經抱著滿懷熱誠，大幅減薪加入政府（例如梁錦松及馬時亨），當然想幹出一番輝煌業績，可惜⋯⋯

 

梁錦松與馬時亨放棄做千萬年薪打工皇帝，躊躇滿志加入政府，結果⋯⋯

 

　　事實，過渡後初期，因言論自由仍百花齊放，故此，攻擊各局長，尤其空降的一批，火力甚猛（除咗張炳良）。

 

　　當然，個別真的完全唔夠班，搞到上級頻頻替佢孭鑊，例如綽號「唔得掂」的吳克儉、綽號「肥平」的何志平，其他就是青靚白淨的蘇錦樑及《大公報》前老總曾德成。以上四位，根本拉佢哋入官場者，絕對是「愛佢變成害佢」，因能力根本駕馭不來高要求的局長位。

 

空降局長之中，公認能力最差的，是吳克儉。

 

「肥平」何志平、蘇錦樑及曾德成，也是被指未夠班的局長，絕難令資深政務官信服，誠心跟隨指示工作。

 

　　當你能力不足，但又要領導「能力高超」的AO公務員時，當然火花四濺。

 

　　今期，紙短情長，唯祝大家健康快樂，不適合的工作，勿再涉足好了。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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